Rapport de la CNESST - Décès d'une employée - Le gouvernement du Québec prend acte du rapport de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

QUÉBEC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec prend acte du rapport d'enquête de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail rendu public aujourd'hui concernant le décès d'une employée pendant ses heures de travail.

Pour rappel, Mme Sandra Jacob, employée du Secrétariat à la communication gouvernementale (SCG) du ministère du Conseil exécutif (MCE) déployée à la Direction régionale de la Mauricie du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), a perdu la vie le 4 octobre 2019 à la suite d'un accident survenu dans l'entreprise agricole où elle s'était rendue pour le travail. Ce tragique événement a bouleversé l'ensemble des gestionnaires et collègues de travail.

La santé et la sécurité des employés sont des valeurs importantes pour le gouvernement. Toutes les mesures nécessaires afin qu'un tel accident ne se reproduise pas seront mises en œuvre.

Le personnel du MAPAQ et du SCG tiennent à adresser à nouveau une pensée à la famille de Mme Sandra Jacob.

