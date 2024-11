Rapport de l'auditeur des sociétés de transport collectif : la Chambre salue une étape essentielle pour obtenir un financement prévisible à long terme

MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue le dépôt du rapport sur l'audit de performance des sociétés de transport soumis par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

« La Chambre a souligné à plusieurs reprises son appui aux sociétés de transport collectif, qui doivent pouvoir compter sur un financement pluriannuel conséquent avec leurs besoins. Nous avions également salué la décision de la ministre Guilbault d'obtenir un audit indépendant de la performance des sociétés de transport collectif. Il était tout à fait responsable de déterminer les meilleures façons d'optimiser les coûts et les revenus avant de définir les budgets qui seront requis pour maintenir le service et faire l'entretien des équipements et des infrastructures. Le dévoilement public de l'audit plus tôt aujourd'hui, un volumineux document de 515 pages, était une étape attendue, qui ouvre maintenant la porte à des discussions de fond sur les dépenses, les revenus et les niveaux de services », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Un réseau de transport collectif performant est une composante névralgique des infrastructures requises pour renforcer notre environnement d'affaires et une nécessité pour atteindre la carboneutralité. Cela dit, la ministre Guilbault a raison de chercher des économies, et l'optimisation des coûts est essentielle pour assurer le maintien des opérations avec des budgets limités. Nous réitérons l'importance de s'entendre sur des contributions à long terme pour éviter des crises récurrentes et éventuellement dépolitiser l'enjeu du financement des sociétés de transport en commun », a conclu Michel Leblanc.



