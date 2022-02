Rapport d'une vérification sur le respect des mesures d'intégration en emploi pour les nouveaux arrivants des minorités visibles et ethniques dans la fonction publique québécoise

QUEBEC, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le 14 février 2022, la Commission a rendu public un rapport de vérification sur le respect des mesures d'intégration en emploi pour les nouveaux arrivants des minorités visibles et ethniques. L'objectif de cette vérification était de s'assurer que les ministères et les organismes (MO) respectent le cadre normatif lié à la mesure d'intégration pour favoriser l'accès des nouveaux arrivants membres des minorités visibles et ethniques aux emplois de la fonction publique.

Quelques faits saillants

La Commission a constaté un taux de conformité élevé relativement aux dix critères retenus. Ces derniers concernent :

les conditions d'admissibilité à la Mesure d'intégration en emploi pour les nouveaux arrivants membres des minorités visibles et ethniques (MINA) pour les MO;

(MINA) pour les MO; les conditions d'admissibilité à la mesure et à l'emploi pour les candidats;

l'admissibilité au processus de qualification réservé;

le maintien en emploi.

Certaines pratiques de gestion concernant l'intégration et le soutien offerts aux nouveaux employés sélectionnés comme participants à la MINA ont également été analysées. Grâce aux entrevues réalisées par la Commission, il a été observé que tous les intervenants ont eu une expérience positive et satisfaisante quant à leur participation à la MINA, à l'encadrement qu'ils ont assuré et à la mise en œuvre de celle-ci.

Quatre recommandations ont été adressées aux MO vérifiés. Ces derniers ont accepté les constats et des mesures seront prises pour donner suite aux recommandations de la Commission.

Consulter le Rapport de vérification sur le respect des mesures d'intégration en emploi pour les nouveaux arrivants des minorités visibles et ethniques.

