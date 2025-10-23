Changer le monde, un enfant à la fois - De belles avancées au cours de la dernière année en protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - La directrice nationale de la protection de la jeunesse (DNPJ), Lesley Hill, a déposé son rapport annuel pour l'année 2024-2025, qui témoigne de plusieurs avancées concrètes au cours de la dernière année en matière de protection de la jeunesse.

Intitulé Changer le monde, un enfant à la fois, le rapport annuel 2024-2025 présente les principaux travaux réalisés cette année et comment ces réalisations peuvent avoir un effet positif sur les enfants et les familles du Québec. Parmi les avancées présentées, mentionnons notamment :

l'importance des consultations avec les jeunes et les parents pour améliorer les services qui leur sont destinés;

la mise en place de nouvelles directives pour mieux protéger les jeunes et encadrer les pratiques dans les centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA);

la transition vers un nouveau modèle de gouvernance avec Santé Québec et les instances nationales en protection de l'enfance, en réadaptation et en mobilisation des connaissances avec la recherche;

les démarches auprès des Premières Nations et Inuit, selon une approche fondée sur le respect de nation à nation, l'importance de la sécurisation culturelle et la réconciliation;

la tournée d'audits dans les CRJDA et les établissements.

La DNPJ profite également de l'occasion pour souligner la mise en ligne du rapport de synthèse des consultations nationales en CRJDA, intitulé Les jeunes, les familles et les partenaires au cœur de la réadaptation. Ce rapport de synthèse découle de rencontres, en mars et avril dernier, de la DNPJ avec des jeunes, des familles, des partenaires et des intervenants et intervenantes pour recueillir leur avis sur les services offerts en réadaptation aux jeunes en difficultés d'adaptation.

L'objectif de la consultation menant au rapport de synthèse des consultations nationales en CRJDA était de se doter d'une vision de transformation pour les services de réadaptation et de compléter, avec des données actuelles, les constats faits par la Commission spéciale sur les droits des enfants en protection de la jeunesse (CSDEPJ).

Il en est ressorti que les intervenants, les intervenantes et les partenaires sont déterminés à faire en sorte que les jeunes placés en CRJDA soient au cœur de la réadaptation et que les services qui leur sont offerts s'appuient sur leurs besoins réels, sans entraves liées aux limites et aux enjeux organisationnels ou structurels.

Citation :

« Ce rapport illustre les grandes choses que nous avons réalisées ensemble au cours de la dernière année, avec la collaboration de nos partenaires et celle des jeunes et des familles. Je suis très fière de tout le travail accompli, même si nous avons encore beaucoup à faire. C'est ce à quoi nous nous attelons pour les mois à venir, à la lumière des constats que nous ont permis nos consultations. C'est la bonne voie à suivre pour mettre en place des services de protection de la jeunesse plus humains, plus cohérents et qui favorisent la confiance, la sécurité et la réadaptation des jeunes. »

Lesley Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse

Faits saillants :

Rappelons que M me Hill est en poste à titre de DNPJ depuis maintenant près d'un an.

Hill est en poste à titre de DNPJ depuis maintenant près d'un an. Parmi les mandats qui lui sont attribués, mentionnons celui de rendre compte annuellement de l'exercice de ses responsabilités au ministre de la Santé et des Services sociaux, mais aussi : d'assurer le suivi des trajectoires de soins et de services des enfants dont la situation est prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse et la mesure des effets des interventions; de déterminer les orientations et les normes de pratique clinique et de gestion applicables à la protection de la jeunesse; d'exercer les contrôles requis pour assurer que les interventions en protection de la jeunesse respectent les standards généralement reconnus et soient adéquates sur les plans à la fois scientifique, humain et social; d'exercer un leadership et soutenir l'action des directeurs dans l'exercice de leurs responsabilités.



Lien vers les documents :

