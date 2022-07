Rapport d'impact Bien être. Bien faire. d'Aramark Canada

Démontrer l'engagement à accroître la transparence et les progrès réalisés, tout en produisant un impact positif sur les personnes et la planète

TORONTO, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Aramark Canada (« Aramark »), un fournisseur national de services d'accueil, publie aujourd'hui son premier Rapport d'impact Bien être. Bien faire. qui présente le plan de durabilité de l'entreprise ainsi que les progrès et les engagements en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG).

Pour accroître sa transparence et démontrer les progrès réalisés par l'entreprise depuis le lancement de la campagne Bien être. Bien faire. au Canada il y a un an, Aramark a introduit de nouveaux éléments dans son rapport, notamment :

un inventaire des gaz à effet de serre (GES);

une analyse de l'importance relative;

des détails supplémentaires sur la conformité et la gouvernance;

des articles sur des initiatives et des partenariats innovants.

« Alors que la pandémie de COVID-19 n'a cessé de poser des défis à notre entreprise l'année dernière, notre engagement envers ce qui compte vraiment n'a jamais diminué », déclare Andy Siklos, président d'Aramark. « Lutter contre le changement climatique et permettre une meilleure santé et un meilleur bien-être au sein de nos équipes et des collectivités que nous servons restent des stratégies clés pour nous permettre de développer nos activités de manière responsable. »

PERSONNES

Aramark a accompli des progrès considérables dans l'établissement d'une culture pour les parties prenantes qui favorise la diversité, l'équité et l'inclusion. De nouvelles formations et des services de soutien améliorés ont permis de mobiliser les membres actuels de l'équipe et d'attirer de nouveaux employés de toutes les régions du pays. Une attention particulière a été accordée aux relations avec les Autochtones, notamment en ce qui concerne les investissements réalisés auprès de certaines Premières Nations, la création culinaire, certains événements ciblés, l'achat de produits et de services et l'engagement d'augmenter le nombre d'employés issus des communautés autochtones.

L'entreprise a également réalisé d'énormes progrès en matière de santé et de bien-être des Canadiens grâce à de nouvelles créations culinaires et à l'organisation de l'éducation des consommateurs, insistant notamment sur l'augmentation du niveau de service dans les secteurs des installations pour personnes âgées et des soins de longue durée.

PLANÈTE

Cette année, l'entreprise a relevé son niveau d'ambition en matière d'incidences sur le climat en s'engageant à fixer des objectifs scientifiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'entreprise, l'objectif ultime étant d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

« Notre engagement SBTi et l'inclusion de notre premier inventaire des GES démontrent notre volonté de progrès et de transparence », souligne Michael Yarymowich, directeur du développement durable à Aramark. « Cette étape est la première vers la fixation d'objectifs publics pour la réduction de notre empreinte carbone, et cette responsabilité contribuera au rapprochement de l'ensemble de l'organisation vers nos objectifs. »

Le rapport souligne également les progrès réalisés par Aramark dans l'intégration des facteurs ESG dans ses décisions d'achat, comme une augmentation des achats de produits de la mer certifiés et de source durable, ainsi que l'adoption de programmes visant la promotion de pratiques plus éthiques dans l'approvisionnement de diverses marchandises négociées sur le marché mondial.

Pour lire le Rapport d'impact Bien-être. Bien faire d'Aramark veuillez cliquer ici.

À propos de Bien-être. Bien faire.

Lancé au Canada en 2021, Bien-être. Bien faire. est le plan de développement durable mondial d'Aramark, directement lié à la mission de l'entreprise : Puisque nos racines sont dans le domaine du service, nous rendons des services exceptionnels à nos employés, à nos partenaires, aux collectivités qui nous accueillent et à notre planète. Pour en apprendre davantage, consultez le site Web www.aramark.ca.

À propos d'Aramark

Aramark (NYSE: ARMK) est fier de servir les plus grands établissements d'enseignement au monde, une multitude d'entreprises de la liste fortune 500, les équipes sportives championnes du monde, les principaux fournisseurs de soins de santé, des destinations emblématiques et des attractions culturelles, et de nombreuses municipalités dans 19 pays à travers le monde. Les 280 000 membres de notre équipe offrent chaque jour à des millions de personnes des services novateurs et des expériences savoureuses dans les domaines des services de restauration, de la gestion des installations et des services d'uniformes. Nous nous efforçons constamment de créer un monde meilleur en ayant un impact positif sur les gens et sur la planète, y compris notre engagement à mobiliser nos employés, à donner aux consommateurs le pouvoir de faire des choix santé, à s'approvisionner de manière responsable, à réduire la quantité de déchets alimentaires, d'emballages et d'émissions de gaz à effet de serre et toutes autres activités qui pourraient nuire à l'environnement et à la planète. Aramark est reconnu comme l'un des employeurs les plus « verts » au Canada. Découvrez-en davantage sur www.aramark.ca ou communiquez avec nous sur Facebook et Twitter.

SOURCE Aramark Canada Ltée

Renseignements: Michael Yarymowich, Director Sustainability, Aramark Canada, [email protected]