Rapport d'étude sur la fonction ressources humaines dans la fonction publique québécoise

QUÉBEC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Commission de la fonction publique publie aujourd'hui un rapport d'étude qui trace un portrait des pratiques exercées en matière de gestion des ressources humaines (GRH) dans les ministères et organismes (MO). L'étude visait à déterminer le pouvoir d'influence des directions des ressources humaines (DRH) en analysant la manière dont la fonction ressources humaines (fonction RH) est exercée auprès des autorités et des gestionnaires à travers les sept domaines d'activité de GRH énoncés dans la Politique-cadre de gestion des ressources humaines.

Principaux constats

Évolution de la fonction ressources humaines

La fonction RH a évolué au cours des dix dernières années, elle n'est plus perçue comme un volet purement administratif. Les DRH doivent s'assurer d'une lecture juste des enjeux et proposer des solutions pour faire face, entre autres, à la pénurie de la main-d'œuvre et à la prévention du harcèlement psychologique. La Commission est d'avis que l'expertise en matière de RH doit continuer d'évoluer en fonction des besoins organisationnels.

Coresponsabilité entre les acteurs des ressources humaines

L'ensemble des acteurs RH travaillent en synergie sur des dossiers de nature stratégique ou opérationnelle. Cependant, certains gestionnaires ne semblent pas bien saisir toutes les conséquences liées au non-respect du cadre normatif. Les DRH doivent parfois corriger des situations problématiques. La Commission croit que l'action concertée des acteurs de la fonction publique est nécessaire pour assurer une gestion efficace des RH dans l'esprit de la Loi sur la fonction publique (LFP).

Rôle et positionnement des directions des ressources humaines

Ce sont davantage les hauts dirigeants des MO et les directeurs RH qui perçoivent le rôle stratégique des DRH. Cette dimension semble moins perceptible par les gestionnaires et les conseillers en gestion des ressources humaines. Dans une perspective de performance organisationnelle, la Commission considère que la dimension stratégique du rôle des DRH - et la valeur ajoutée de leur contribution à la réalisation de la mission - doit être pleinement reconnue par tous.

Portrait des pratiques ressources humaines exercées auprès des autorités et des gestionnaires

De façon générale, l'offre de service des DRH semble bien connue. Des stratégies sont mises en place pour atteindre les objectifs en matière de RH, notamment pour bonifier l'image employeur ou pour mobiliser les équipes de travail. La Commission constate que plusieurs initiatives intéressantes et novatrices s'implantent pour adapter la GRH à l'évolution des besoins et des nouveaux défis sociaux. Elle encourage la mise en commun des approches et elle considère comme important que le Secrétariat du Conseil du trésor poursuive son rôle de soutien dans la conception d'outils d'aide à la GRH.

Difficultés et préoccupations vécues par les directions des ressources humaines

La rigueur de l'appareil gouvernemental et l'application du cadre normatif figurent parmi les principaux obstacles à la performance des organisations. Les DRH ressentent de la pression pour déroger au cadre normatif, surtout en ce qui concerne les éléments ayant trait à la dotation et à l'évaluation des emplois. La Commission est préoccupée par cette pression. La révision du cadre normatif et le développement d'outils numériques dans le domaine des RH s'imposent afin que les organisations deviennent plus agiles, tout en maintenant l'éthique et l'équité.

Défis anticipés par les répondants

Des défis importants en matière de GRH ont été mis en évidence, spécialement ceux ayant trait à l'attraction de nouveaux talents, à la rétention des employés et à l'encadrement du télétravail. La Commission considère que ces défis doivent faire l'objet d'une attention particulière de la part des instances gouvernementales.

Deux recommandations ont été adressées au Secrétariat du Conseil du trésor.

Consulter le Rapport d'étude sur la fonction ressources humaines dans la fonction publique québécoise.

À propos de la Commission de la fonction publique

La Commission de la fonction publique est un organisme public neutre et indépendant doté d'une double mission de tribunal administratif et d'organisme de surveillance. Elle contribue, par ses activités de surveillance et de tribunal, à assurer l'égalité d'accès des citoyennes et des citoyens à la fonction publique, la compétence des personnes qui y sont recrutées et promues, ainsi que l'impartialité et l'équité des décisions qui y sont prises en matière de gestion des ressources humaines.

