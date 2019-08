Rapport d'enquête : collision avec le relief près de Timmins (Ontario) en mars 2019

RICHMOND HILL, ON, le 22 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a publié son rapport d'enquête (A19O0026) sur une collision avec le relief mettant en cause un hélicoptère Robinson R66, survenue près de Timmins (Ontario) en mars 2019.

Le BST a mené une enquête de portée limitée sur cet événement pour recueillir des faits et promouvoir la sécurité des transports grâce à une sensibilisation accrue aux enjeux de sécurité potentiels.

Dans cet événement, la radiobalise de repérage d'urgence (ELT) n'était pas activée. Ce rapport souligne l'importance d'avoir une ELT armée et fonctionnelle, ce qui contribue à réduire les délais possibles dans le déploiement de ressources de recherche et de sauvetage et, par conséquent, à augmenter les chances de survie des occupants.

Consultez la page d'enquête pour obtenir plus d'information.

Le BST est un organisme indépendant qui mène des enquêtes sur des événements de transport aérien, ferroviaire, maritime et pipelinier. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.

Le BST dispose d'un site Web à l'adresse www.bst.gc.ca. Obtenez de l'information à jour au moyen de fils RSS, Twitter (@BSTCanada), YouTube, Flickr et notre blogue.

SOURCE Bureau de la sécurité des transports du Canada

Renseignements: Bureau de la sécurité des transports du Canada, Relations avec les médias, 819-994-8053, medias@bst.gc.ca

Related Links

http://www.bst.gc.ca