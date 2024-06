MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (« Alithya ») a publié son rapport annuel sur les tendances manufacturières pour 2024, mettant en lumière les principaux résultats et conclusions d'une enquête menée auprès de plus de 150 professionnels du secteur manufacturier. L'enquête révèle que les entreprises manufacturières adoptent rapidement de nouvelles technologies pour atteindre leurs objectifs en matière de chaîne d'approvisionnement, de contrôle de la qualité, de cybersécurité et de durabilité.

Citation de Russell Smith, Leader du groupe de Solutions d'entreprise chez Alithya :

« La dernière enquête industrielle d'Alithya souligne le potentiel transformateur de la technologie dans le secteur manufacturier, tout en mettant en évidence la nécessité de comprendre et d'utiliser les technologies d'intelligence artificielle pour renforcer son positionnement de marché. Ces perspectives éclairent l'état actuel de l'industrie et la manière dont les manufacturiers envisagent d'adopter de nouvelles et meilleures pratiques, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de rester en avance sur les tendances émergentes. »

Principales conclusions du rapport sur les tendances manufacturières d'Alithya :

Investissements technologiques prioritaires : L'un des principaux constats du rapport est que plus de 60 % des entreprises manufacturières prévoient d'adopter l'automatisation des processus en 2024, en faisant ainsi l'investissement technologique prioritaire. Parmi les autres technologies clés figurent l'adoption de Microsoft Copilot, l'analyse prédictive et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'adoption de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique est considérée comme un moyen rapide d'améliorer l'efficacité, les opérations commerciales et la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Priorités en matière d'innovation : Les entreprises manufacturières se concentrent sur l'amélioration de leur efficacité opérationnelle et de la productivité des processus. Plus de 40 % des répondants ont identifié l'innovation dans les opérations comme une priorité, tandis que 25 % disent vouloir se concentrer sur l'innovation des processus. Résilience de la chaîne d'approvisionnement : Pour renforcer la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement, les entreprises manufacturières diversifient leur base de fournisseurs, investissent dans des solutions technologiques et renforcent les partenariats stratégiques avec les fournisseurs clés. La mise en œuvre d'outils avancés d'analyse de données ou basés sur l'IA, et la réalisation d'évaluations régulières des risques font également partie de leurs stratégies pour faire face aux perturbations potentielles et assurer la continuité des activités. Mesures de cybersécurité : Les mesures incluent la formation régulière du personnel à la cybersécurité, la mise à niveau de l'infrastructure réseau avec de nouvelles technologies de sécurité, la collaboration avec des experts ou consultants en cybersécurité, et la mise en œuvre de l'authentification multifacteurs. Analyse de données et IA dans les processus de fabrication : Les entreprises manufacturières prévoient de mettre en œuvre l'apprentissage automatique pour la prévision et la planification de la demande, d'employer l'analyse de données pour optimiser l'efficacité de la production, d'explorer le potentiel de la représentation virtuelle (jumeau numérique), d'utiliser l'IA pour la maintenance prédictive et d'intégrer l'analyse de données pour surveiller la consommation d'énergie.

Citation de Bernard Dockrill, chef de l'exploitation d'Alithya :

« Le secteur manufacturier contribuant à près de 20 % de notre chiffre d'affaires global, le rapport sur les tendances manufacturières d'Alithya devient un outil essentiel pour maintenir notre position de leader en fournissant des services qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs. Alors que ces investissements commencent à prendre effet, Alithya sera là pour les accompagner à tirer profit des technologies émergentes, et ainsi les aider à demeurer compétitifs face aux défis d'un environnement commercial en constante mutation. »

Pour plus d'informations sur le rapport sur les tendances manufacturières d'Alithya, veuillez visiter

https://info.alithya.com/alithya-manufacturing-survey-2024 (rapport en anglais).

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : le conseil stratégique, la transformation organisationnelle et l'accompagnement technologique.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

