DESTL a aussi permis de faire reconnaître certaines activités comme services essentiels ou de générer de nouveaux partenariats d'affaires. Le lancement du Centre d'expertise industrielle et la redéfinition de l'offre de services de DESTL vers une économie plus verte ont également contribué à dynamiser le développement des entreprises.

Saint-Laurent demeure ainsi un territoire attractif pour les milieux d'affaire, y compris de calibre mondial. L'arrondissement propose un environnement propice au secteur manufacturier, lequel a généré un investissement total de 546M$ en 2020.

« L'année 2020 a été marquée par la réactivité et l'adaptation de l'offre des services pour mieux répondre aux besoins des entreprises. L'équipe de DESTL a été en première ligne tout en se réinventant pour mieux informer, accompagner, soutenir et innover durablement. Leurs membres ont toute ma reconnaissance pour le travail réalisé. »

Jean-Marc Laniel, président de DESTL

« DESTL a joué un rôle capital pour soutenir nos entreprises durant les défis de la dernière année. Cela a notamment permis aux entreprises de maintenir un haut niveau d'investissements et de préserver les emplois du secteur manufacturier. Nous misons désormais une fois de plus sur l'innovation pour ressortir plus forts de cette crise. La reprise passera aussi par le développement d'une économie plus verte et durable, l'accélération des entreprises vers le virage numérique et une ouverture des marchés vers l'exportation et la commercialisation. Ces créneaux porteurs correspondent justement à l'expertise de l'équipe de DESTL au service des entreprises laurentiennes.»

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

En 2020, l'arrondissement de Saint-Laurent comptait 4255 places d'affaires et 104 043 emplois. De ce nombre, 2600 emplois sont directement liés au secteur manufacturier, ce qui représente 39 % des emplois du territoire.

Les trois principales grappes demeurent celles des technologies de l'information & des communications, de l'aéronautique et des sciences de la vie. Elles emploient à elles seules près de 24 800 travailleurs, soit tout de même une légère hausse comparativement à l'année précédente.

En 2020, le Centre d'expertise industrielle de Montréal (CEI MTL) a pris possession de ses nouveaux locaux situés rue Hodge à Saint-Laurent. Outre ses services d'accompagnement destinés aux entreprises pour effectuer un premier pas vers le numérique, la vitrine technologique mise en place avec des partenaires de l'industrie, ainsi que les espaces de travail partagés proposent dorénavant aux entreprises un lieu de convergence pour l'innovation industrielle.

Sensibles aux enjeux environnementaux, durable, les équipes de DETSL ont été très présentes notamment à travers des séries de webinaires et d'activités de représentation. Elles offrent des accompagnements aux entreprises dans leurs initiatives en lien avec le développement durable et les technologies propres.

Le Service de mobilité alternative MOBA a travaillé sur 10 mandats d'expertise-conseil et participé à quelques 50 activités externes pour favoriser la mobilité durable. L'événement « Défi sans auto solo » a accueilli à lui-seul 970 participants. Un portrait de la mobilité et des retombées économiques du Réseau express métropolitain du pôle de l'Ouest de l'Agglomération de Montréal a aussi permis de formuler 200 recommandations pour diminuer l'auto-solo.

Malgré les multiples enjeux générés par la pandémie, 2020 fut une année record au niveau du nombre de visites de filiales étrangères laurentiennes. Celles-ci correspondent à 26 % des emplois de Saint-Laurent. Elles proviennent principalement de l'Amérique du Nord (46 %) et de l'Europe (42 %).

En ce qui a trait aux entreprises exportatrices, ces dernières ont fait face à des défis particuliers en raison de la fermeture des frontières et de la pression sur les chaînes d'approvisionnement. Malgré cela, l'équipe du service d'Exportation a accompagné plus de 138 entreprises et 26 projets structurants sur le territoire de l'ouest de l'Île de Montréal.

Enfin, DESTL a aussi mené en 2020 une série de consultations qui ont abouti à la définition d'un plan d'affaires pour mettre en place une Zone d'innovation à Saint-Laurent. Celle-ci pourrait générer jusqu'à 500 M$ d'investissements privés dès la première année.

À propos de Développement économique Saint-Laurent

Développement économique Saint-Laurent (DESTL) offre des services-conseils en développement des entreprises, encourage l'innovation manufacturière et favorise la création de projets structurants. L'arrondissement de Saint-Laurent est l'un des principaux moteurs économiques du Québec. Pour favoriser un développement économique performant, DESTL propose une approche intégrée comprenant des services en manufacturier, en innovation, en exportation, en développement durable et en mobilité alternative. Son expertise contribue au développement d'un tissu industriel innovant à Montréal et au Québec.

