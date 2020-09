Rapport annuel sur les institutions financières 2019 - L'Autorité maintient une surveillance active tandis que les institutions financières font preuve de résilience

QUÉBEC, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») publie le Rapport annuel sur les institutions financières 2019, lequel a été déposé aujourd'hui par le ministre des Finances du Québec à l'Assemblée nationale. Ce rapport aborde notamment les risques actuels et émergents auxquels les institutions financières opérant au Québec font face ainsi que les actions posées par l'Autorité en matière d'encadrement et de surveillance en lien avec ceux-ci. Les données quantitatives illustrant la situation financière de ces institutions sont également présentées dans la seconde partie de ce rapport.

La transformation numérique s'est poursuivie dans le secteur financier au cours de l'année 2019. Malgré les opportunités qu'elle génère, cette transformation contribue à accroître les risques opérationnels et stratégiques, incluant les cybermenaces. Elle remet ainsi au premier plan les risques portant notamment sur la protection des renseignements personnels des consommateurs.

« L'Autorité accorde une grande attention aux risques technologiques et la publication d'une Ligne directrice sur la gestion des risques liés aux technologies de l'information et des communications illustre bien la proactivité dont nous avons fait preuve en cette matière », a souligné Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. L'Autorité a été le premier régulateur prudentiel au Canada à énoncer ses attentes spécifiques à l'égard des risques technologiques.

Par ailleurs, les risques relatifs aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles demeurent en tête de liste des risques pouvant avoir les effets les plus catastrophiques sur l'économie mondiale. L'Autorité a donc continué de surveiller ces risques de près. Elle s'intéresse également aux différents outils mis à la disposition des institutions financières afin d'assurer la prise en charge de ceux-ci.

Au nombre des risques auxquels sont exposés les participants au marché se trouve également l'endettement des ménages et des entreprises. La faiblesse des taux d'intérêt au cours des dernières années a eu un impact sur les entreprises qui ont augmenté leur niveau d'endettement au cours de cette période. L'Autorité porte ainsi une attention particulière à l'exposition et aux mécanismes de gestion des risques des institutions financières à l'égard des taux d'intérêt ainsi que de l'endettement des ménages et des entreprises.

L'ensemble des actions de l'Autorité s'inscrivent dans l'objectif de préserver la stabilité du système financier québécois et de veiller à la protection des consommateurs dans un environnement en pleine évolution. L'Autorité continue par ailleurs de suivre attentivement l'évolution de la pandémie de COVID-19 de même que ses impacts sur l'économie et sur le secteur financier, lesquels marqueront l'année 2020 et vraisemblablement les suivantes.

