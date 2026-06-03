Rapport annuel du Commissaire à la langue française - La CSN veut recentrer le débat sur les vrais leviers du français

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Dans son rapport annuel, publié ce matin, le Commissaire à la langue française met l'accent sur une francisation plus soutenue et sur une intégration des personnes migrantes, des objectifs que la CSN appuie. La centrale déplore toutefois l'importance démesurée accordée à l'immigration, alors que d'autres facteurs mériteraient une attention accrue.

La CSN soutient que la francisation des personnes en milieu de travail est un levier important pour favoriser l'intégration et permettre de pratiquer et de socialiser en français. « Nous notons avec satisfaction que le tout récent rapport sur la francisation en entreprise conclut que les mécanismes actuels ne permettent pas d'atteindre les objectifs de francisation dans le secteur privé, faute d'engagement de la majorité des employeurs et vu les lacunes dans l'accompagnement offert par l'Office québécois de la langue française, dont les exigences n'ont guère évolué depuis 1977 », affirme la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Pour cela, le gouvernement devra réinvestir dans les programmes qu'il a fermés, dont celui du Cégep de Saint-Laurent. C'est une quinzaine de postes de perdus, des animatrices et animateurs ainsi que des professionnel-les dédiés à la francisation dans cet établissement seulement.

La CSN souligne le silence du commissaire concernant la francisation des personnes dans les milieux de travail du secteur public, dont le devoir d'exemplarité a aussi été examiné dans un récent rapport. Pourtant, le droit de travailler en français reste le même et le gouvernement, comme employeur, se doit de faire meilleure figure que le secteur privé, face à la situation constatée par les syndicats CSN dans la santé et les services municipaux, par exemple, où nombre de personnes n'auraient pas le français requis pour accomplir leurs tâches.

L'importance du Programme de l'expérience québécoise pour notre langue

« Tous les jours, nous voyons des nouvelles qui relatent l'histoire de travailleurs étrangers, intégrés à leur milieu de vie, obligés de quitter le Québec parce que leur permis de travail est arrivé à échéance. Le commissaire le recommande, il faut prioriser les candidats qui vivent déjà ici et qui parlent français. Le gouvernement avait promis de rouvrir le PEQ pour les sélectionner, mais il tarde à le faire », soutient la présidente de la CSN.

Notre langue, notre culture

La CSN déplore le grand nombre de recommandations concernant l'immigration au détriment d'autres enjeux qui fragilisent le français au Québec. La centrale syndicale ne partage pas plusieurs de ces analyses et positions en matière d'immigration et de droit international à l'asile, estimant qu'elles débordent parfois du champ linguistique.

« D'autres problématiques auraient pu faire l'objet de plus de recommandations. On n'a qu'à penser aux géants du web qui diffusent du contenu en anglais », dénonce Caroline Senneville. Le commissaire le souligne, mais pas assez, selon la centrale. Il faut s'assurer que notre culture rayonne davantage, et ce, grâce au soutien financier et législatif des gouvernements.

Participation syndicale, participation sociale

En terminant, la CSN, dont le nombre de membres a grimpé à 350 000 au cours des trois dernières années, joint sa voix à celle du commissaire pour que le déploiement de Francisation Québec soit complété rapidement.

Cela implique, entre autres, l'introduction d'un nouveau volet à son offre, soit l'apprentissage informel par la participation sociale, comme le recommande le commissaire. « Ceci correspond bien à l'expérience et à la volonté syndicale d'accroître la participation et la représentation des personnes immigrantes dans notre mouvement », conclut la présidente de la CSN.

À propos

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui concernent de près la société québécoise. Elle rassemble plus de 1600 syndicats et quelque 350 000 travailleuses et travailleurs, lesquels sont réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, et sur une base régionale dans 13 conseils centraux, avec près de 30 points de service au Québec et au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Julie Lampron-Lemire, conseillère en communication, 514 966-0710, [email protected]