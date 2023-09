Rapport annuel 2022-2023 du Protecteur du citoyen

LONGUEUIL, QC, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) et leur président analysent le rapport actuellement.

Les PGQ remarquent que les nombreuses recommandations adressées au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) sont appliquées ou en cours d'application.

Aucune entrevue ne sera accordée sur le sujet pour le moment.

Le s Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

