RAPPORT ANNUEL 2021 DU SPVM

MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Commission de la sécurité publique convie la population montréalaise à participer à une assemblée publique au cours de laquelle le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) présentera son rapport annuel 2021.

La présentation du SPVM sera suivie d'une période de questions et commentaires du public, puis des commissaires.

La Commission de la sécurité publique informe les personnes intéressées que cette assemblée publique se tiendra le:

DATE ET HEURE : MERCREDI 8 JUIN 2022 À 13 H 30





Salle du conseil, Hôtel de ville de Montréal (Édifice Lucien-Saulnier)

155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5





La séance publique sera accessible via la webdiffusion en direct à partir de la page

web dédiée des commissions permanentes.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES

La présentation du SPVM sera suivie d'une période de questions et commentaires du public présent dans la salle d'assemblée. Ensuite, une période sera consacrée à la lecture des questions et commentaires du public qui assiste à distance à l'assemblée. Enfin, l'assemblée se conclura par une période de questions et commentaires des membres de la Commission.

Les personnes intéressées à faire part de leur question ou commentaire sont invitées à s'inscrire avant la fin de la pause suivant la présentation en remplissant le formulaire en ligne qui sera disponible dès le 6 juin sur la page web consacrée au dossier. Il sera également possible de s'inscrire sur place pour les personnes qui se présenteront à l'assemblée.

DOCUMENTATION

La documentation relative à cette assemblée publique sera disponible le 6 juin sur la page web consacrée au dossier.

ACCESSIBILITÉ

La salle du conseil est accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle est aussi équipée d'un système d'aide à l'audition accessible en syntonisant la fréquence 100,3 sur la bande FM de votre baladeur. Un service d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l'avance, et sous réserve de la disponibilité d'interprètes.

INFORMATIONS

Pour toute autre information, consultez la page dédiée ou communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes. Toute personne peut obtenir copie de la documentation auprès du Service du greffe.

COMMISSIONS PERMANENTES

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des élu-es municipaux et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

La Commission de la sécurité publique est présidée par Mme Daphney Colin, conseillère d'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et M. Abdelhaq Sari, conseiller de la Ville de Montréal-Nord, ainsi que Mme Christina Smith, mairesse de Westmount, occupent la vice-présidence.

Les membres sont : M. Younes Boukala, conseiller d'arrondissement de Lachine; Mme Lisa Christensen, conseillère de Ville de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies−Pointe-aux-Trembles; M. Marc Doret, maire de Dorval; M. Benoit Gratton, conseiller d'arrondissement de Verdun et Mme Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce.

