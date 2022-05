RAPPORT ANNUEL 2021 D'EXO : UNE ANNÉE DE RÉSILIENCE ET DE PROJETS PORTEURS

MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Exo rend aujourd'hui public son rapport annuel 2021. Malgré les vagues de COVID-19 de cette deuxième année de pandémie, nos équipes ont continué à être engagées à offrir un service de qualité aux usagers et à livrer des projets importants pour l'avenir de la mobilité dans la région métropolitaine.

Malgré la crise sanitaire, exo a mené à terme plusieurs projets importants. Voici quelques-unes des principales réalisations d'exo en 2021 (liens vidéo) :

Le télétravail obligatoire entre janvier et juin 2021 ainsi que les études postsecondaires à distance ont contribué à diminuer la demande en déplacements sur nos réseaux. L'achalandage a repris de façon plus importante sur les réseaux de train et d'autobus à partir de septembre 2021, au moment où le nombre de restrictions sanitaires était moins important.

Après avoir bâti des fondations solides durant nos quatre premières années d'existence, nous avons déployé beaucoup d'énergie à jeter les bases de ce qui définira le transport collectif dans les couronnes de Montréal au cours des années à venir. Avec Génération exo, le Plan stratégique organisationnel (PSO) 2021-2025 que nous avons élaboré et adopté en 2021, exo se dote d'une vision qui contribue au développement d'une culture de mobilité nouvelle génération sur le territoire. De celui-ci découle le Plan d'action de développement durable 2025 d'exo, adopté en 2022, présentant entre autres les lignes directrices de l'organisation en matière de lutte contre les changements climatiques, de gestion environnementale, d'implication dans la communauté, de sensibilisation et d'efficience organisationnelle.

« S'il y a une chose que la pandémie de la COVID-19 nous a apprise, c'est que nous sommes plus forts que nous le croyons. Ensemble, nous avons affronté les hauts et les bas de cette pandémie avec habileté, agilité et détermination et avons réalisé de belles avancées dans le développement du transport durable », affirme Josée Bérubé, présidente du Conseil d'administration d'exo.

« Qu'il s'agisse de la refonte de nos réseaux d'autobus, de la transformation de notre modèle d'affaires ou du développement du transport à la demande, nos équipes ont redoublé d'ardeur et fait preuve de finesse au quotidien pour élaborer ces initiatives et les mettre en action. Nous leur levons notre chapeau pour leur résilience et leur souci de toujours offrir une qualité de service malgré les défis », déclare Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Le rapport annuel sera présenté au public dans le cadre de la séance publique annuelle du conseil d'administration d'exo du 22 juin prochain. Les détails de la diffusion de la séance seront partagés prochainement.

Consultez le Rapport annuel 2021 d'exo.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

Renseignements: Informations aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]