Rapport annuel 2021-2022 du Protecteur du citoyen - Se mobiliser, innover et améliorer enfin en profondeur les services de santé et les services sociaux

QUÉBEC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le protecteur du citoyen, Marc-André Dowd, a déposé son rapport annuel 2021-2022 aujourd'hui, à l'Assemblée nationale.

Année après année, le rapport annuel d'activités du Protecteur du citoyen fait état de graves lacunes dans les services de santé et les services sociaux : pénurie de personnel, lourdeurs administratives, coupures de services. Or, depuis l'apparition de la COVID-19, les services publics ont su innover et adopter de nouvelles pratiques pour faire face à la pandémie. Le protecteur du citoyen estime que les autorités doivent poursuivre dans ce sens en vue de répondre aux problèmes préoccupants dans les services de santé et les services sociaux.

« Alors que le système peut bousculer rapidement ses façons de faire en temps de crise, comment expliquer les freins au changement quand il est question de résoudre les problèmes d'accès aux ressources d'hébergement, aux professionnels en santé mentale ou à des services d'accompagnement des jeunes en difficulté? », a questionné le protecteur du citoyen.

Des besoins pressants, des lacunes préoccupantes

Les places de répit pour les proches aidants de personnes handicapées dans les ressources du réseau public se font de plus en plus rares, car elles sont souvent transformées en places d'hébergement régulier. Or, ces possibilités de répit jouent un rôle crucial pour maintenir les personnes à domicile et éviter l'épuisement de celles et ceux qui en prennent soin.

En novembre 2021, le Protecteur du citoyen a rendu public un rapport spécial sur la gestion de la crise de la COVID-19 dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) durant la première vague de la pandémie. Son rapport cible des failles majeures, par ailleurs souvent connues de longue date par les milieux de soins et les autorités.

Au Québec, les mécanismes d'accès à l'hébergement des CISSS et des CIUSSS reçoivent 21 000 demandes d'hébergement public chaque année. Après enquête, le Protecteur du citoyen a publié un rapport spécial pour décrire les dysfonctionnements de ces mécanismes à l'origine, notamment, de longs délais d'attente.

Lors d'une intervention dans une famille, des membres du personnel de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) se sont emparés d'un nouveau-né pour le conduire à l'hôpital sans que la mère en comprenne la raison. Sous le choc, celle-ci s'est ensuite fait expliquer que le signalement s'est finalement avéré non fondé. Le Protecteur du citoyen a insisté auprès des services responsables pour qu'en tout temps, les familles soient traitées avec respect.

Quelques chiffres

Parmi les principaux motifs de plaintes fondées, quatre causes d'insatisfaction reviennent plus souvent concernant le réseau de la santé et des services sociaux :

Des lacunes quant à la qualité des services (23,6 %)

Les atteintes aux droits (18,2 %)

Des lacunes dans les compétences ou le comportement du personnel (12,8 %)

Les longs délais d'attente (11,5 %)

En 2021-2022, le Protecteur du citoyen est intervenu auprès de :

39 des 52 établissements du réseau de la santé et des services sociaux

11 des 88 autres établissements associés au réseau de la santé et des services sociaux

59 résidences privées pour aînés

15 organismes communautaires

6 services préhospitaliers d'urgence

2 ressources d'hébergement privées ou communautaires pour clientèles vulnérables

Suivi du rapport sur la crise de la COVID-19 dans les CHSLD

Dans son rapport final sur la première vague de COVID-19 dans les CHSLD, le Protecteur du citoyen demandait au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de lui transmettre, au plus tard en janvier 2022, un plan d'action pour donner suite à ses recommandations. Le MSSS a produit un tel plan d'où il ressort que plusieurs chantiers sont en cours. Les échanges entre le MSSS et le Protecteur du citoyen se poursuivent. Par ailleurs, le Protecteur du citoyen s'est engagé à faire état de ces suivis annuellement dans son rapport d'activités. Pour cette année, il a choisi publier une mise à jour dans un tableau de suivi sur son site Web.

__________________

Rappelons que le Protecteur du citoyen veille au respect des droits des personnes dans leurs relations avec les services publics de manière impartiale et indépendante. Ses services sont gratuits et faciles d'accès.

Retrouvez les faits saillants du Rapport annuel d'activités 2021-2022 du Protecteur du citoyen dans la section Rapports annuels de notre site Web.

SOURCE Protecteur du citoyen

Renseignements: Responsable des relations avec les médias : Carole-Anne Huot, T : 418 646-7143/C : 418 925-7994, Courriel : [email protected]