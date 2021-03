TORONTO, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - En réponse à une année qui était loin d'être traditionnelle, le Rapport annuel 2020 de Professionnels hypothécaires du Canada (PHC) a été publié sous forme de document exclusivement numérique. Adoptant le virage collectif vers le virtuel, ce tout nouveau format permet un accès facile de n'importe où au Canada alors que le travail à distance se poursuit pour les personnes au sein du secteur hypothécaire et au-delà.

Avec la transparence à l'avant-plan, les membres et les non-membres sont invités à réfléchir sur les changements turbulents du marché de la dernière année, à célébrer les succès de PHC et à apprendre comment le marché de l'habitation a changé en 12 mois incroyablement significatifs.

« Nous sommes ravis de pouvoir fournir notre rapport annuel sous forme entièrement numérique », a expliqué le président-directeur général de PHC, Paul Taylor. « 2020 a été une année énorme pour les Canadiens, le marché hypothécaire résidentiel et Professionnels hypothécaires du Canada ; nous reconnaissons la nécessité de pouvoir partager nos résultats avec les parties intéressées à travers le pays. »

En plus de présenter le Rapport annuel 2020 dans un format exclusivement numérique, PHC a récemment publié une série d'études de marché au cours des derniers mois de 2020 qui ont examiné plus attentivement les habitudes d'achat et les changements dans la façon dont les Canadiens perçoivent l'accession à la propriété. PHC a passé de nombreuses années à travailler avec son économiste en chef Will Dunning et d'autres experts dans le domaine pour publier des rapports de premier plan sur le marché de l'habitation et du crédit hypothécaire au Canada.

« Notre réponse à la COVID-19 a été sans précédent. Nous avons soutenu et continuons de soutenir nos membres grâce à une variété d'initiatives efficaces. » M. Taylor poursuit : « Le rapport annuel témoigne de ces efforts impressionnants et d'autres, car il souligne les changements importants que nous avons connus dans le marché canadien de l'habitation. Il vaut certainement la peine de le lire. »

On peut trouver une copie du Rapport annuel 2020 de PHC ici ou visiter Mortgageproscan.ca pour en savoir plus.

À propos de Professionnels hypothécaires du Canada

Professionnels hypothécaires du Canada est l'association de la filière du courtage hypothécaire au Canada. Représentant plus de 13 293 personnes et 1 000 entreprises, dont des maisons de courtage, des prêteurs, des assureurs et des fournisseurs de services. Nos membres, dont nous représentons les intérêts auprès des gouvernements, des organismes de réglementation, des médias et des consommateurs, constituent le réseau de conseillers hypothécaires le plus vaste et le plus respecté au pays. De concert avec nos membres, nous tenons à maintenir de hautes normes d'éthique, de protection des consommateurs et de meilleures pratiques.

La filière du courtage hypothécaire que nous représentons traite 33 % des prêts hypothécaires au Canada et près de 50 % des prêts hypothécaires pour les primo-accédants, ce qui représente environ 80 milliards de dollars en activité économique annuelle. Grâce à notre effectif diversifié et solide, nous sommes particulièrement bien placés pour traiter des questions ayant une incidence sur tous les aspects du processus de préparation des demandes de prêt hypothécaire. Le courtage hypothécaire est une profession essentielle et précieuse. Il crée des possibilités, alimente l'économie et offre aux Canadiens un choix lorsqu'ils prennent les décisions financières les plus importantes de leur vie.

