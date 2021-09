MONTRÉAL, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC) est heureuse d'annoncer aujourd'hui la publication de son Rapport 2020 sur le développement durable : Notre vision pour façonner une société durable.

« L'objectif de nos efforts au cours de la dernière année était d'établir des engagements concrets, en publiant notre feuille de route vers l'atteinte d'émissions carboneutres d'ici 2030 et en établissant des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance clairs, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Ces engagements sont un point de convergence pour l'ensemble de notre organisation, ce qui nous aide à mesurer notre contribution à un avenir à faible émission de carbone et à continuer d'assumer, au fil du temps, nos responsabilités auprès des parties prenantes. Notre production de rapports sur le développement durable annuelle sera essentielle à la mesure transparente de nos progrès. Parallèlement à nos propres objectifs d'entreprise, l'aspect sur lequel nous pouvons avoir l'impact le plus significatif dans la lutte contre les changements climatiques est le travail que nous effectuons en partenariat avec nos clients, en concevant et créant des solutions qui les soutiennent dans leur cheminement vers la carboneutralité. »

Le rapport exhaustif examine les travaux entrepris et les progrès réalisés relativement à une variété d'aspects liés au développement durable - incluant la carboneutralité et l'établissement d'une série de 12 objectifs et cibles environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Rapport 2020 sur le développement durable est complémentaire aux rapports du Carbon Disclosure Project (CDP), auxquels l'entreprise soumet des données depuis 2007.

SNC-Lavalin s'est engagée à décarboniser ses propres activités d'entreprise, ce qui comprend le changement de ses propres comportements pour consommer moins tout en continuant à livrer la marchandise. Cela signifie que nous devons aider nos clients à réduire leur empreinte carbone, en adoptant des solutions de conception plus passives, en mettant en place des mesures d'efficacité énergétique et en nous tournant vers de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux carburants pour le transport qui émettent peu ou pas de carbone.

SNC-Lavalin : Ingénierie Net Zéro

Plus tôt cette année, la société a également publié deux rapports Ingénierie Net Zéro (pour le Canada et le Royaume-Uni), qui fournissent un plan d'action et des recommandations sur la façon dont les clients peuvent atteindre leur cible de carboneutralité d'ici 2050. Pour en savoir plus sur Ingénierie Net Zéro, cliquez ici :

Ingénierie Net Zéro - Rapport technique canadien

Engineering Net Zero Summary Report - Royaume-Uni (en anglais seulement)

Les progrès de l'entreprise relativement à sa carboneutralité sont décrits dans les rapports du CDP .

Consultez le rapport complet pour en savoir plus sur les réalisations de SNC-Lavalin en matière de développement durable en 2020 et sur ses projets.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et réaliser des projets et des concepts de classe mondiale, et ce, en proposant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, les réseaux intelligents et la cybersécurité, l'ingénierie et la conception, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, les opérations et la maintenance, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients dans trois secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures et de l'énergie nucléaire, appuyés par Capital. Gens déterminés. Résultats déterminants. Vous trouverez des nouvelles et des renseignements pertinents à www.snclavalin.com. Suivez-nous sur Twitter @SNCLavalin.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias : Harold Fortin, Directeur principal, Relations médias, 514-393-8000, poste 56127, [email protected] ; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]

Liens connexes

www.snclavalin.com