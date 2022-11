RAPPEL - Invitation aux médias - Dévoilement des Moments lumineux du cœur de l'île

MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance pour le centre-ville est heureuse de vous convier aujourd'hui à 17h30 au dévoilement du projet mobilisateur hivernal Les moments lumineux du cœur de l'île.

Le projet mobilisateur hivernal Les moments lumineux du cœur de l'île (Groupe CNW/Montréal Centre-Ville) Le projet Les moments lumineux du cœur de l’île résulte d’une démarche concertée entre des partenaires de l'Alliance pour le centre-ville : la SDC Montréal centre-ville, le Partenariat du Quartier des spectacles, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal et la Ville de Montréal. (Groupe CNW/Montréal Centre-Ville)

Les grandes lignes de cette initiative visant à consolider l'attractivité du centre-ville cet hiver vous seront dévoilées en présence de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, ainsi que de Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Le projet Les moments lumineux du cœur de l'île résulte d'une démarche concertée entre des partenaires de l'Alliance pour le centre-ville : la SDC Montréal centre-ville, le Partenariat du Quartier des spectacles, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal et la Ville de Montréal.

Quand : Mardi 22 novembre à 17 h 30

Lieu : Montréal

Allocutions de :

M. Glenn Castanheira , directeur général de la SDC Montréal centre-ville

directeur général de la SDC Montréal centre-ville M. Pierre Fitzgibbon , ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal Mme Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et

mairesse de la Ville de Montréal et Mme Manuela Goya , vice-présidente - Développement de la destination et Affaires publiques de Tourisme Montréal

, vice-présidente - Développement de la destination et Affaires publiques de Tourisme Montréal Mme Jessica Bouchard , directrice principale, Stratégie de contenu, Affaires économiques et Relance du centre-ville à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain

directrice principale, Stratégie de contenu, Affaires économiques et Relance du centre-ville à la commerce du Montréal Métropolitain Mme Monique Simard , présidente du Conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles

Les représentants des médias qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Le point de presse se déroulera à l'extérieur.

SOURCE Montréal Centre-Ville

Renseignements: Contacts média : Montréal centre-ville, Emmanuelle Allaire, [email protected], 514-298-6298; Partenariat du Quartier des spectacles, Mélanie Mingotaud, [email protected], 514 582-5272