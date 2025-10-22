DATE DE PUBLICATION ET APPEL CONFÉRENCE

LASALLE, QC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI ») (TSX: GDI) prévoit publier, mercredi le 5 novembre 2025, après la clôture des marchés, ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre 2025.

GDI tiendra un appel conférence jeudi le 6 novembre 2025 à 9h00 (heure de l'est) afin de discuter des résultats financiers. Claude Bigras, Président et Chef de la direction, Charles-Etienne Girouard, Premier vice-président et Chef de la direction financière et David Hinchey, Vice-président exécutif, Développement corporatif, seront parmi les participants.

Les membres de la communauté financière pourront accéder à l'appel conférence et les analystes pourront soumettre des questions. Les représentants des médias sont invités à assister à titre d'auditeurs seulement.

Prière d'utiliser les liaisons téléphoniques suivantes en composant, 10 minutes avant le début de la conférence:

Numéro sans frais en Amérique du Nord: 1-800-990-4777

Numéro local: 289-819-1299 (Toronto) ou 514-400-3794 (Montréal)

RapidConnect URL: https://emportal.ink/3AeYPIj

Une rediffusion de l'appel conférence sera disponible jusqu'au jeudi le 13 novembre 2025 en composant:

Numéro sans frais en Amérique du Nord: 1-888-660-6345

Numéro local: 289-819-1450 (Toronto)

Numéro de confirmation : Code: 06508#

SOURCE GDI Integrated Facility Services Inc.

Source: GDI Services aux immeubles inc., David Hinchey, Vice-président exécutif, Développement corporatif, Téléphone : 514-937-1851