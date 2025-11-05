Produits de 615 M$ pour le troisième trimestre, en baisse de 25 M$, soit 4 %, comparativement au troisième trimestre de 2024.

BAIIA ajusté* de 38 M$ pour le troisième trimestre, représentant une marge de BAIIA ajusté* de 6 %, comparativement à 39 M$ et 6 % au troisième trimestre de 2024.

Bénéfice net de 14 M$ (0,58 $ par action) au troisième trimestre de 2025, comparativement à un bénéfice net de 7 M$ (0,28 $ par action) au troisième trimestre de 2024.

Réduction de dette à long terme, nette de la trésorerie, au troisième trimestre de 26 M$.

LASALLE, QC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX : GDI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre se terminant le 30 septembre 2025.

Faits saillants financiers

Pour le troisième trimestre de 2025 :

Les produits se sont élevés à 615 M$, soit une baisse de 25 M$ ou 4 % comparativement au troisième trimestre de 2024, principalement attribuable à un recul interne de 2 % dû principalement à la diminution du chiffre d'affaires du segment Business Service USA, ainsi qu'à une baisse de 2 % liée aux acquisitions et dispositions au cours de l'année précédente.

Le BAIIA ajusté * s'est chiffré à 38 M$, représentant une marge de BAIIA ajusté * de 6 %, comparativement à 39 M$ et 6 % au troisième trimestre de 2024.

s'est chiffré à 38 M$, représentant une marge de BAIIA ajusté de 6 %, comparativement à 39 M$ et 6 % au troisième trimestre de 2024. Le bénéfice net s'est élevé à 14 M$, soit 0,58 $ par action, contre un bénéfice de 7 M$, soit 0,28 $ par action au troisième trimestre de 2024. L'augmentation est principalement attribuable à une hausse du revenu d'exploitation de 3 M$ et au gain de 5 M$ réalisé sur un actif détenu pour la vente au cours du trimestre, tandis que la diminution des charges financières nettes a été compensée par une hausse des charges d'impôt sur le résultat.

Baisse de la dette à long terme, nette de la trésorerie, de 26 M$ au troisième trimestre. Cette réduction est en partie attribuable à la vente d'un actif détenu pour la vente pour 8 M$ et 11 M$ générés par une réduction du fonds de roulement net d'exploitation.

* Les termes « BAIIA ajusté », « marge du BAIIA ajusté », « dette à long terme, déduction faite de la trésorerie et fonds de roulement d'exploitation net » n'ont pas de définition normalisée prescrite par les Normes internationales d'information financière (IFRS) et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le « BAIIA ajusté » est défini comme le bénéfice d'exploitation avant les amortissements, les coûts de transaction, de réorganisation et autres coûts, la rémunération fondée sur des actions et les coûts de configuration et de personnalisation des projets stratégiques de technologie de l'information. La marge du BAIIA ajusté est calculée en divisant le BAIIA ajusté par les revenus. Pour plus de détails et pour un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, veuillez consulter la rubrique « Résultats d'exploitation et financiers » du rapport de gestion de la Société. Les détails et le calcul de la dette à long terme, déduction faite de la trésorerie, et du fonds de roulement d'exploitation net sont décrits à la rubrique « Situation financière consolidée » du rapport de gestion.

Pour les troisièmes trimestres de 2025 et de 2024, les secteurs d'activité ont enregistré les performances suivantes :

(en millions de dollars canadiens) Services commerciaux

au Canada Services commerciaux

aux États-Unis Services Techniques Siège Social et Autres Consolidé 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Produits 144 145 198 222 270 269 3 4 615 640 Croissance interne (recul) (1 %) (1 %) (12 %) (1 %) 4 % (6 %) (25 %) 27 % (2 %) (2 %) BAIIA ajusté* 10 11 13 14 19 18 (4) (4) 38 39 Marge du BAIIA ajusté* 7 % 8 % 7 % 6 % 7 % 7 % N/A N/A 6 % 6 %

Note : Les résultats de 2024 ont été réajustés pour refléter i) le transfert de l'activité des services de gestion des installations intégrées de la rubrique Corporate et Autres vers les Services techniques à compter du 1er janvier 2025; et ii) la répartition des coûts de la technologie d'entreprise corporatif, en transférant certains coûts du secteur Siège social et Autres vers les secteurs d'activité opérationnels.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025 :

Les produits se sont établis à 1,84 G$, une baisse de 82 M$, soit 4 % comparativement à 2024, provenant d'un recul interne de 4 % et d'une baisse de 1 % due à l'effet net des acquisitions et des cessions d'entreprises, partiellement compensées par une croissance de 1 % due aux gains de change sur les devises.

Le BAIIA ajusté * s'est chiffré à 105 M$, une augmentation de 5 M$, soit 5% comparativement à 2024.

s'est chiffré à 105 M$, une augmentation de 5 M$, soit 5% comparativement à 2024. Le bénéfice net s'est chiffré à 19 M$ ou 0,80 $ par action, comparativement à un bénéfice net de 9 M$ ou 0,37 $ par action en 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse du bénéfice d'exploitation de 17 M$, qui découle principalement de l'augmentation du BAIIA ajusté* et de la diminution des charges d'amortissement et de dépréciation, ainsi que d'un gain de 5 M$ sur la disposition d'un actif détenu pour la vente. L'année dernière, des charges d'amortissement supplémentaires ont été comptabilisées en raison de la réduction significative d'un contrat important avec un client. L'augmentation enregistrée en 2025 a été partiellement compensée par une hausse des charges financières de 5 M$.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025 et 2024, la performance des secteurs d'activité était la suivante :

(en millions de dollars canadiens) Services commerciaux

au Canada Services commerciaux

aux États-Unis Services Techniques Siège Social

et Autres Consolidé 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Produits 438 435 619 668 768 793 16 27 1,841 1,923 Croissance interne (recul) 1 % 1 % (12 %) 3 % (1 %) (4 %) (12 %) 14 % (4 %) 0 % BAIIA ajusté* 31 31 41 41 45 36 (12) (8) 105 100 Marge du BAIIA ajusté* 7 % 7 % 7 % 6 % 6 % 5 % N/A N/A 6 % 5 %

Note : Les résultats de 2024 ont été réajustés pour refléter i) le transfert de l'activité des services de gestion des installations intégrées de la rubrique Corporate et Autres vers les Services techniques à compter du 1er janvier 2025 ii) la répartition des coûts de la technologie d'entreprise corporatif, en transférant certains coûts du secteur Siège social et autres vers les secteurs d'activité opérationnels.

Résultats financiers pour le troisième trimestre 2025

Le secteur Services commerciaux au Canada a enregistré des revenus de 144 M$ et un BAIIA ajusté* de 10 M$, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté* de 7 %. Le secteur Services commerciaux aux États-Unis a enregistré des revenus de 198 M$ et un BAIIA ajusté* de 13 M$, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté* de 7%. Le recul interne des Services commerciaux aux États-Unis au troisième trimestre reflète le fait que ce secteur s'est retiré en 2024 de comptes à faible marge provenant de l'acquisition d'Atalian, ainsi que la perte du 20 % restants d'un client important perdu lors du premier trimestre de l'exercice 2024. De plus, les revenus générés par un client ont fluctué selon le volume de projets récurrents, qui a été plus faible au troisième trimestre de 2025.

Le secteur des Services techniques a enregistré des produits de 270 M$ et un BAIIA ajusté* de 19 M$, en hausse de 1 M$ par rapport au troisième trimestre de 2024, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté* de 7 %, comparativement à 6 % au troisième trimestre de 2024. L'augmentation de la marge du BAIIA ajusté* est principalement attribuable à des marges plus élevées sur les revenus liés aux projets par rapport à l'année précédente.

Le secteur Siège social et Autres de GDI a enregistré des produits de 3 M$ et un BAIIA ajusté* négatif de 4 M$, comparativement à 4 M$ et une perte de 4 M$ au troisième trimestre 2024, respectivement.

« Je suis relativement satisfait des résultats de GDI pour le troisième trimestre 2025 malgré les incertitudes dans le secteur de l'immobilier commercial », a déclaré Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI. « Comme nous l'avons annoncé le trimestre dernier, le secteur de l'immobilier commercial au Canada, et dans une moindre mesure aux États-Unis, subit des pressions en raison de l'incertitude économique. Notre secteur Services commerciaux au Canada a bien réussi dans ce contexte, enregistrant une légère baisse organique des revenus tout en générant une marge du BAIIA ajusté* satisfaisante de 7 %. Notre secteur des Services commerciaux aux États-Unis a connu une baisse organique des revenus en raison des pertes de clients annoncées antérieurement et d'un niveau plus faible de projets récurrents provenant d'un grand client. Malgré cela, notre concentration continue sur la rentabilité a entraîné une augmentation de la marge du BAIIA ajusté dans le secteur au cours du trimestre par rapport au troisième trimestre de l'année précédente. Le secteur Services techniques a connu un autre trimestre record, avec un BAIIA ajusté* de 19 M$, représentant une marge du BAIIA de 7 %, alors que nous continuons de bénéficier de marges plus élevées dans notre carnet de projets, lequel demeure proche de ses niveaux records. »

« Je suis convaincu que nous traversons bien la tempête », a poursuivi M. Bigras. « Bien que le taux de rotation des revenus ait augmenté au Canada en raison de l'incertitude économique, nous demeurons concentrés sur la collaboration avec nos clients afin d'identifier des gains d'efficacité opérationnelle dans leurs installations, tout en recherchant également des efficacités au sein de la structure de coûts de GDI, le tout dans le but ultime d'améliorer nos marges. Notre secteur des Services commerciaux aux États-Unis traverse actuellement une période temporaire de réajustement de la clientèle, qui devrait être complétée au cours de la première moitié de l'année prochaine. De plus, nous observons une exécution exceptionnelle au sein de notre groupe de services techniques. Nous avons utilisé les flux de trésorerie disponibles pour réduire notre dette à long terme, nette de trésorerie, qui est maintenant inférieure de 44 M$ par rapport à la fin de l'exercice 2024. Notre ratio d'endettement se situe actuellement dans la fourchette basse de notre zone de confort, ce qui nous positionne favorablement pour poursuivre notre stratégie de croissance par acquisitions. Nous sommes axés sur la création de valeur à long terme chez GDI et demeurons confiants dans notre capacité à y parvenir », a conclu M. Bigras.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file des services intégrés aux installations commerciales qui offre une gamme de services au Canada et aux États-Unis aux propriétaires et aux gestionnaires d'une variété de types d'installations, y compris des immeubles de bureaux, des établissements d'enseignement, des centres de distribution, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et des lieux d'événements, des hôtels, des centres commerciaux, des aéroports et d'autres installations de transport. Les capacités de GDI en matière de services aux immeubles commerciaux comprennent l'entretien ménager et l'entretien des bâtiments, les services-conseils en énergie et l'optimisation des systèmes, l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes CVC-R, mécaniques, électriques et d'automatisation des bâtiments, ainsi que d'autres services complémentaires tels que la fabrication et la distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : GDI). De plus amples renseignements sur GDI sont disponibles sur son site Web à l'adresse www.gdi.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut se rapporter aux perspectives d'avenir et aux événements prévus, aux activités, aux activités, aux opérations, au rendement financier, à la situation financière ou aux résultats de GDI et, dans certains cas, peut être identifiée par des termes tels que « peut » ; « testament » ; « devrait » ; « s'attendre à » ; « plan » ; « anticiper » ; « croire » ; « avoir l'intention » ; « estimation » ; « prédire » ; « potentiel » ; « continuer » ; « prévoir » ; « assurer » ou d'autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus précisément, les énoncés concernant les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de GDI, ainsi que ses objectifs et ses stratégies sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, notamment la croissance prévue, les résultats d'exploitation, le rendement et les perspectives et occasions d'affaires, que GDI juge raisonnables à ce jour. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables sur la base des informations dont dispose actuellement la Société, elles peuvent s'avérer incorrectes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'impact que les incertitudes économiques actuelles pourraient avoir sur les résultats futurs. L'information prospective est également assujettie à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes (décrits à la rubrique « Facteurs de risque ») qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ce que GDI prévoit actuellement. En effet, ces facteurs comprennent les risques liés à la mise en œuvre infructueuse de la stratégie d'affaires, aux changements à la structure de l'entreprise, aux risques d'exploitation inhérents aux activités d'acquisition, à l'échec de l'intégration d'une société acquise, à la baisse des niveaux d'occupation de l'immobilier commercial, à l'augmentation des coûts qui ne peuvent être répercutés sur les clients, aux pénuries de main-d'œuvre, à la perturbation des systèmes de technologie de l'information et aux problèmes d'exécution des projets stratégiques de TI. l'augmentation des taux d'intérêt, les fluctuations des taux de change, la détérioration des conditions économiques, les politiques gouvernementales en matière de commerce international et d'investissement, y compris les sanctions et les mesures prises en ce qui concerne le commerce mondial, les tarifs douaniers et les accords commerciaux, l'augmentation de la concurrence, l'influence des principaux actionnaires, la perte de clients clés ou à long terme, les lois et règlements sur les marchés publics, les procédures judiciaires, atteinte à la réputation, conflits de travail, différends avec les franchisés, considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »), charges de dépréciation de l'écart d'acquisition et des actifs à long terme, questions fiscales, employés clés, participation à des régimes de retraite interentreprises, lois ou autres mesures gouvernementales, cybersécurité, confidentialité et protection des données, et perception du public de notre empreinte environnementale, dont bon nombre sont indépendantes de la volonté de la Société. Par conséquent, les événements et les résultats futurs peuvent différer considérablement de ce que la direction prévoit actuellement. Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs et ne doit pas se fier à ces renseignements à une autre date. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'a aucune obligation et ne s'engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations à un moment donné, sauf si la loi l'exige.

Les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités du 30 septembre 2025 et l'analyse de la gestion qui l'accompagne sont déposés le www.sedarplus.ca.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

INFORMATION SECTORIELLE

(NON AUDITÉ) (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)



Période de trois mois close le 30 septembre 2025

Services

commerciaux au

Canada Services

commerciaux

aux États-Unis Services

techniques Siège

social et

Autres (1) Total











Services récurrents/contractuels 124 186 40 ‒ 350 Services ponctuels 12 10 75 ‒ 97 Projets ‒ ‒ 155 ‒ 155 Fabrication et distribution de produits ‒ ‒ ‒ 8 8 Autres produits 5 ‒ ‒ ‒ 5











Produits de sources externes 141 196 270 8 615 Produits intersectoriels 3 2 ‒ (5) ‒ Produits 144 198 270 3 615











Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 6 9 9 (3) 21 Charge financière nette ‒ ‒ 2 ‒ 2 Gain sur disposition d'actif détenu pour la vente ‒ ‒ ‒ (5) (5) Résultat d'exploitation 6 9 11 (8) 18 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 4 4 8 1 17 Coûts de transaction, de réorganisation et autres ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Rémunération fondée sur des actions (1) ‒ ‒ ‒ 2 2 Coûts de configuration et de personnalisation de projets stratégiques en technologie de l'information ‒ ‒ ‒ 1 1 BAIIA ajusté 10 13 19 (4) 38











Total des actifs 258 367 547 102 1 274 Total des passifs 72 95 265 330 762 Ajouts d'immobilisation corporelles 1 3 8 3 15 Ajouts d'immobilisation incorporelles ‒ ‒ ‒ 1 1 Goodwill enregistré sur les acquisitions d'entreprises ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

(1) Comprend les régimes d'options d'achat d'actions, d'unités d'actions au rendement et d'unités d'actions de maintien en poste.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

INFORMATION SECTORIELLE (SUITE)

(NON AUDITÉ) (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)



Période de trois mois close le 30 septembre 2024

Services

commerciaux

au Canada Services

commerciaux

aux États-Unis Services

techniques Siège

social et

Autres (3) Total











Services récurrents/contractuels 126 202 30 ‒ 358 Services ponctuels 10 20 80 ‒ 110 Projets ‒ ‒ 159 ‒ 159 Fabrication et distribution de produits ‒ ‒ ‒ 6 6 Autres produits 6 ‒ ‒ 1 7











Produits de sources externes 142 222 269 7 640 Produits intersectoriels 3 ‒ ‒ (3) ‒ Produits 145 222 269 4 640











Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat (4) 9 11 8 (21) 7 Charge financière nette ‒ (2) (1) 11 8 Résultat d'exploitation 9 9 7 (10) 15 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 2 5 10 3 20 Coûts de transaction, de réorganisation et autres ‒ ‒ 1 ‒ 1 Charge liée aux paiements fondés sur des actions (1) ‒ ‒ ‒ 3 3 Coûts de configuration et de personnalisation de projets stratégiques en technologie de l'information ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ BAIIA ajusté 11 14 18 (4) 39











Total des actifs(2) 254 416 526 89 1 285 Total des passifs(2) 72 114 246 357 789 Ajouts d'immobilisation corporelles 3 4 9 ‒ 16 Ajouts d'immobilisation incorporelles ‒ ‒ ‒ 1 1 Goodwill enregistré sur les acquisitions d'entreprises ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

(1) Comprend les régimes d'options d'achat d'actions, d'unités d'actions au rendement et d'unités d'actions de maintien en poste. (2) Au 31 décembre 2024. (3) Les données de 2024 ont été retraitées pour refléter le changement de réorganisation du 1er janvier 2025, selon lequel les services de gestion des installations relèvent désormais du segment Services techniques plutôt que de la rubrique « Siège social et Autres », comme il a été publié en 2024. (4) Les données de 2024 ont été retraitées pour refléter un changement dans l'allocation des coûts technologiques de la Société, lesquels sont passés du segment « Siège social et Autres » aux segments opérationnels. Ce changement a été mis en œuvre afin de fournir une vue plus pertinente de la rentabilité des segments.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

INFORMATION SECTORIELLE (SUITE)

(NON AUDITÉ) (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)



Période de neuf mois close le 30 septembre 2025

Services

commerciaux

au Canada Services

commerciaux

aux États-Unis Services

techniques Siège

social et

Autres (1) Total











Services récurrents/contractuels 382 585 120 ‒ 1 087 Services ponctuels 30 32 208 ‒ 270 Projets ‒ ‒ 440 ‒ 440 Fabrication et distribution de produits ‒ ‒ ‒ 27 27 Autres produits 17 ‒ ‒ ‒ 17











Produits de sources externes 429 617 768 27 1 841 Produits intersectoriels 9 2 ‒ (11) ‒ Produits 438 619 768 16 1 841











Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 22 27 16 (37) 28 Charge financière nette ‒ 1 5 11 17 Gain sur disposition d'actif détenu pour la vente ‒ ‒ ‒ (5) (5) Résultat d'exploitation 22 28 21 (31) 40 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 9 13 23 8 53 Coûts de transaction, de réorganisation et autres ‒ ‒ 1 2 3 Charge liée aux paiements fondés sur des actions (1) ‒ ‒ ‒ 7 7 Coûts de configuration et de personnalisation de projets stratégiques en technologie de l'information ‒ ‒ ‒ 2 2 BAIIA ajusté 31 41 45 (12) 105











Total des actifs 258 367 547 102 1 274 Total des passifs 72 95 265 330 762 Ajouts d'immobilisation corporelles 5 7 26 4 42 Ajouts d'immobilisation incorporelles ‒ ‒ ‒ 2 2 Goodwill enregistré sur les acquisitions d'entreprises ‒ ‒ ‒ 2 2

(1) Comprend les régimes d'options d'achat d'actions, d'unités d'actions au rendement et d'unités d'actions de maintien en poste.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

INFORMATION SECTORIELLE (SUITE)

(NON AUDITÉ) (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)



Période de neuf mois close le 30 septembre 2024

Services

commerciaux

au Canada Services

commerciaux aux

États-Unis Services

techniques Siège

social et

Autres (3) Total











Services récurrents/contractuels 379 605 102 ‒ 1 086 Services ponctuels 28 63 223 ‒ 314 Projets ‒ ‒ 468 ‒ 468 Fabrication et distribution de produits ‒ ‒ ‒ 35 35 Autres produits 19 ‒ ‒ 1 20









‒ Produits de sources externes 426 668 793 36 1 923 Produits intersectoriels 9 ‒ ‒ (9) ‒ Produits 435 668 793 27 1 923









‒ Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat (4) 23 22 6 (40) 11 Charge financière nette ‒ (1) ‒ 13 12 Résultat d'exploitation 23 21 6 (27) 23 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 8 19 28 10 65 Coûts de transaction, de réorganisation et autres ‒ 1 2 1 4 Rémunération fondée sur des actions (1) ‒ ‒ ‒ 7 7 Coûts de configuration et de personnalisation de projets stratégiques en technologie de l'information ‒ ‒ ‒ 1 1 BAIIA ajusté 31 41 36 (8) 100











Total des actifs(2) 254 416 526 89 1 285 Total des passifs(2) 72 114 246 357 789 Ajouts d'immobilisation corporelles 6 10 25 3 44 Ajouts d'immobilisation incorporelles ‒ 1 3 2 6 Goodwill enregistré sur les acquisitions d'entreprises ‒ 10 2 ‒ 12

(1) Comprend les régimes d'options d'achat d'actions, d'unités d'actions au rendement et d'unités d'actions de maintien en poste. (2) Au 31 décembre 2024. (3) Les données de 2024 ont été retraitées pour refléter le changement de réorganisation du 1er janvier 2025, selon lequel les services de gestion des installations relèvent désormais du segment Services techniques plutôt que de la rubrique « Siège social et Autres », comme il a été publié en 2024. (4) Les données de 2024 ont été retraitées pour refléter un changement dans l'allocation des coûts technologiques de la Société, lesquels sont passés du segment « Siège social et Autres » aux segments opérationnels. Ce changement a été mis en œuvre afin de fournir une vue plus pertinente de la rentabilité des segments.

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE

(NON AUDITÉ) (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)



Au 30

septembre Au 31

décembre (en millions de dollars canadiens) 2025 2024 Fonds de roulement net d'exploitation :



Clients et autres débiteurs et actifs sur contrat 549 565 Stocks 31 33 Charges payées d'avance et autres 18 16 Autres actifs financiers ‒ 15 Fournisseurs, autres créditeurs et provisions (298) (306) Provisions (25) (32) Passifs sur contrat (38) (33) Fonds de roulement net d'exploitation 237 258





Dette à long terme, y compris la tranche à court terme, déduction faite de la dette bancaire :



Trésorerie, déduction faite de la dette bancaire 49 12 Dette à long terme, y compris la tranche à court terme (376) (383) Dette à long terme, y compris la tranche à court terme, déduction faite de la dette bancaire (327) (371)





Autres postes de la situation financière :



Immobilisations corporelles 120 119 Immobilisations incorporelles 101 115 Goodwill 374 378 Autres actifs à long-terme 20 20 Actifs destinés à la vente 4 6 Autres passifs à long terme (5) (9) Passifs d'impôt exigible, montant net 2 (5) Passifs d'impôt futur, montant net (14) (15)

GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

INFORMATIONS FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES SUPPLÉMENTAIRES

PÉRIODES DE TROIS MOIS

(NON AUDITÉ) (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS, SAUF LES DONNÉES PAR ACTIONS)

Périodes de trois mois closes en Septembre June Mars Décembre (en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) 1) 2025 2025 2025 2024 Produits 615 610 616 634 Résultat d'exploitation 18 10 12 15 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 17 18 18 22 Coûts de transaction, de réorganisation et autres ‒ 2 1 (2) Charge liée aux paiements fondés sur des actions 2 3 3 2 Coûts de configuration et de personnalisation de projets stratégiques en technologie de l'information 1 1 ‒ 1 BAIIA ajusté 38 34 34 38 Bénéfice net de la période 14 (1) 6 23 Résultat par action







De base 0,58 (0,04) 0,26 1,00 Dilué 0,58 (0,04) 0,26 0,99









Périodes de trois mois closes en Septembre June Mars Décembre (en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) 1) 2024 2024 2024 2023 Produits 640 639 644 622 Résultat d'exploitation 15 10 (2) 9 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 20 19 26 22 Coûts de transaction, de réorganisation et autres 1 2 1 2 Charge liée aux paiements fondés sur des actions 3 2 2 2 Coûts de configuration et de personnalisation de projets stratégiques en technologie de l'information ‒ 1 1 2 BAIIA ajusté 39 34 28 37 Bénéfice net de la période 7 2 ‒ 6 Résultat par action







De base 0,28 0,07 0,02 0,26 Dilué 0,28 0,07 0,02 0,25

(1) Les différences entre les trimestres sont principalement dues aux acquisitions d'entreprises, ainsi qu'à la saisonnalité dans le secteur Services techniques reflètent également le calendrier de certains projets.

