Rappel de Tahineh de marque Aoun en raison de la bactérie Salmonella English

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

13 déc, 2025, 16:26 ET

OTTAWA, ON, le 13 déc. 2025 /CNW/ -

Produit : Tahineh

Problème :  Aliments - Contamination microbienne - Salmonella

Distribution :     Alberta
                           Nouveau-Brunswick
                           Nouvelle-Écosse
                           Ontario
                           Québec
                           Saskatchewan

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias et du public -- Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

