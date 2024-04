BRAMPTON, ON , le 26 avril 2024 /CNW/ - Par mesure de précaution, les Compagnies Loblaw limitée procède au rappel volontaire du chargeur USB multiple pour 4 appareils Quo BeautyMC, avec le CUP : 057800282846, vendu entre le 5 avril 2024 et le 25 avril 2024, en raison du fait que le produit ne répond pas aux exigences de certification de sécurité. Aucune blessure n'a été signalée.

Le produit a été vendu chez Shoppers Drug Mart/Pharmaprix en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique.

Produit touchés (Groupe CNW/Loblaw Companies Limited)

Tous les produits touchés ont été retirés des tablettes. Les clients peuvent retourner l'article au lieu de l'achat et le comptoir du service à la clientèle offrira un remboursement complet.

Nous vous prions de nous excuser pour tout inconvénient que ce rappel pourrait avoir causé. La santé et la sécurité de nos clients sont d'une importance primordiale.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du rappel, les clients peuvent communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-SHOPPERs (1 800 746-7737).

SOURCE Loblaw Companies Limited

Renseignements: Pour toute question relative aux médias : [email protected]