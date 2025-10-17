Rappel de « Pork Neck Bone Soup » de marque Nishel Foods en raison de la présence non déclarée de blé English

Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

17 oct, 2025, 18:00 ET

OTTAWA, ON, le 17 oct. 2025 /CNW/ -

Produit : « Pork Neck Bone Soup »

Problème :      Aliments - Allergène - Blé
                        Aliments - Allergène - Gluten

Distribution :    Alberta
                          Colombie-Britannique
                          Manitoba
                          Saskatchewan

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias et du public: Demandes de renseignements du public: Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

Profil de l'entreprise

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)