Rappel de « Pork Neck Bone Soup » de marque Nishel Foods en raison de la présence non déclarée de blé
17 oct, 2025, 18:00 ET
OTTAWA, ON, le 17 oct. 2025 /CNW/ -
Produit : « Pork Neck Bone Soup »
Problème : Aliments - Allergène - Blé
Aliments - Allergène - Gluten
Distribution : Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Saskatchewan
