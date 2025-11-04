Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
04 nov, 2025, 19:53 ET
OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 /CNW/ -
Produit : « Plain Halva »
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution : Alberta
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve et Labrador
Ontario
Québec
Saskatchewan
