OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 /CNW/ -

Produit : « Plain Halva »

Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella

Distribution :   Alberta
                         Manitoba
                         Nouveau-Brunswick
                         Terre-Neuve et Labrador
                         Ontario
                         Québec
                         Saskatchewan

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

