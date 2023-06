OTTAWA, ON, le 14 juin 2023 /CNW/ -

Produit : Framboises entières surgelées, Mélange antioxydant surgelé

Problème : Aliments - Contamination microbienne - Norovirus



Distribution : Les produits visés par le rappel ont été vendus en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, et pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires.

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]