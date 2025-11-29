Rappel de certains Fleurons de brocoli de la marque Mon Marché Fraîcheur en raison de la bactérie Salmonella English
29 nov, 2025, 10:06 ET
OTTAWA, ON, le 29 nov. 2025 /CNW/ -
Produit : Fleurons de brocoli
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution :
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve et Labrador
Nouvelle-Écosse
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
