Rappel de « Brioche à la cannelle » de marque Care Bakery en raison de la présence non déclarée d'œufs English
24 nov, 2025, 19:13 ET
OTTAWA, ON, le 24 nov. 2025 /CNW/ -
Produit : « Brioche à la cannelle »
Problème : Aliments - Allergène - Œufs
Distribution :
Alberta
Manitoba
Saskatchewan
