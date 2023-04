OTTAWA, ON, le 21 avril 2023 /CNW/ -

Produit : Bol de chou-fleur au cari et noix de coco

Problème : Aliments - Allergène - Lait

Distribution : En Colombie-Britannique et en Ontario et pourrait avoir été distribué dans d'autres provinces et territoires

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

