GATINEAU, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ -

En raison du nombre élevé de candidats à l'élection partielle dans Terrebonne (Québec), les électeurs qui voteront les jours de vote par anticipation ou le jour de l'élection utiliseront un bulletin de vote adapté.

Le bulletin de vote adapté comprendra un espace dans lequel les électeurs pourront inscrire le nom du candidat de leur choix. Il remplacera le bulletin de vote ordinaire, qui comprend une liste de candidats et sur lequel les électeurs font une marque dans le cercle à côté du candidat de leur choix.

Le bulletin de vote adapté comportera les mêmes mesures de sécurité et d'intégrité que le bulletin de vote habituel.

Étant donné le nombre élevé de candidats, aucun format de bulletin de vote n'est idéal. Élections Canada a pris en compte de nombreux facteurs avant de choisir le bulletin de vote adapté. Parmi ces facteurs figurent l'expérience récente du recours au bulletin de vote adapté, l'accessibilité, l'intégrité du vote et les moyens d'atténuer toute conséquence liée à l'utilisation d'un bulletin différent. Visiter notre site pour en apprendre davantage.

Remplir le bulletin de vote adapté

Pour que leur vote soit compté, les électeurs doivent inscrire le nom du candidat de leur choix. Dans la mesure où l'intention de l'électeur est claire, son vote sera compté, même si le nom du candidat est mal orthographié.

inscrire le nom du candidat de leur choix. Dans la mesure où l'intention de l'électeur est claire, son vote sera compté, même si le nom du candidat est mal orthographié. Les électeurs peuvent inscrire, en plus du nom du candidat de leur choix, le parti politique auquel appartient ce dernier. Si l'électeur inscrit seulement le nom du parti politique, son bulletin de vote sera toutefois rejeté. Il est essentiel d'inscrire le nom du candidat.

Les électeurs peuvent regarder cette vidéo qui explique comment remplir leur bulletin de vote.

Aide offerte aux électeurs

Élections Canada sait que ces changements pourraient réduire l'accessibilité du bulletin de vote pour certains électeurs. Tous les outils d'aide au vote habituels seront offerts, mais certains ne le seront que le jour de l'élection (le lundi 13 avril), comme la liste des candidats en braille. Si vous avez des inquiétudes, communiquez avec le bureau d'Élections Canada dans Terrebonne pour connaître les options et les services d'accessibilité qui vous sont offerts.

La liste des candidats sera disponible en deux formats à chaque bureau de vote afin que les électeurs puissent trouver le nom du candidat de leur choix. L'une des listes présentera les noms des candidats par ordre alphabétique, et l'autre sera triée par appartenance politique.

Les électeurs qui ont besoin d'aide pour voter peuvent demander à un ami ou à un parent de les accompagner pour les aider, y compris pour remplir leur bulletin de vote. Les travailleurs électoraux, qui font le serment de protéger le secret du vote, peuvent également aider les électeurs.

Pour en savoir plus sur le bulletin de vote adapté, visitez elections.ca ou communiquez avec le bureau d'Élections Canada dans Terrebonne.

Élections Canada rappelle aux électeurs de Terrebonne qu'ils peuvent voter par bulletin spécial au bureau local d'Élections Canada. Ils ont jusqu'au mardi 7 avril, 18 h, pour le faire.

Résultats

En raison du grand nombre de candidats, l'annonce des résultats de l'élection partielle dans Terrebonne et leur publication sur elections.ca pourraient être retardées.

Autres élections partielles en cours

Les électeurs des circonscriptions de Scarborough‑Sud‑Ouest et de University-Rosedale voteront au moyen d'un bulletin de vote ordinaire.

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SOURCE Elections Canada

Renseignements : Élections Canada - Relations avec les médias, [email protected]