TORONTO, le 9 nov. 2021 /CNW/ - La Fondation de l'Aviation royale canadienne (ARC) tiendra sa onzième cérémonie du jour du Souvenir cette année sur les marches du mausolée du cimetière Mount Pleasant, où est inhumé le commandant d'escadre William G. Barker, Croix de Victoria. Il est le premier dirigeant de l'ARC au Canada, et à ce jour, l'officier le plus décoré du Commonwealth britannique. L'événement sera virtuel, comme l'année dernière.

Les principaux représentants de l'ARC, ainsi que des membres en uniforme de la 16e escadre, assisteront à la cérémonie en compagnie de membres du Toronto District School Board, de cadets de l'ARC et d'élèves de l'école intermédiaire Hodgson située à proximité. Tous les protocoles liés à la COVID sur place, y compris le port du masque et la distanciation sociale, seront respectés.

Les médias sont invités à assister en personne à la cérémonie. En raison des protocoles liés à la COVID, veuillez vous inscrire à l'avance auprès de l'agente principale des communications de la Fondation de l'ARC, Victoria Ollers, à [email protected].

La cérémonie commence à 10 h 40 précises. Pour vous inscrire à l'événement en ligne, cliquez sur https://www.livemeeting.ca/register/?meet=15059&rel=10280.

10 h 40 (HE) Mot de bienvenue

Hymne national du Canada

Commémoration

Au champ d'honneur

Acte du souvenir

La Sonnerie aux morts 11 h Deux minutes de silence

Le Réveil

La Complainte

Dépôt de couronnes

God Save the Queen

Si les conditions météorologiques le permettent, vers 11 h (HE), l'aéronef CC130J Hercules de l'ARC effectuera un survol. L'avion volera vers l'ouest, au-dessus du mausolée du cimetière Mount Pleasant.

La Fondation de l'ARC est un organisme autonome sans but lucratif, dont la mission est de reconnaître, de favoriser et de célébrer l'Aviation royale canadienne par l'engagement communautaire, les programmes d'éducation et les activités commémoratives. Suivez-nous : Instagram : rcaf_foundation, Twitter : rcaf_foundation, Facebook : RCAF Foundation / Fondation de l'ARC

Le Mount Pleasant Group of Cemeteries est un organisme à but non lucratif fondé en 1826. Il assure la gestion de dix cimetières, de neuf établissements funéraires, de quatre centres de crémation et quatorze mausolées dans la région du Grand Toronto.

Renseignements: Fondation de l'ARC - Pour des entrevues avec Jeremy Diamond, chef de la direction ou John Wright, colonel honoraire et président de la fondation, veuillez communiquer avec Victoria Ollers, agente principale des communications de la Fondation de l'ARC, par courriel à [email protected] ou par téléphone au 416-822-2288; Mount Pleasant Group - Heather Weir, gestionnaire des services aux familles, 416-485-9129, poste 6644, [email protected]; 16e escadre, BFC Borden - Lieutenant Niles, officier des affaires publiques, 705-424-1200, poste 1316

