Rappel : 2e jour de grève à la Société de transport de Laval et une manifestation

LAVAL, QC, le 27 nov. 2021 /CNW/ - Les chauffeurs et chauffeuses de la Société de transport de Laval (STL) tiennent leur 2e jour de grève aujourd'hui samedi le 27 novembre afin de dénoncer l'impasse à la table de négociation. Il y aura aucun service de transport public à Laval.

« Nous avons tout fait pour éviter cette grève. Nous avons offert de rencontrer l'employeur pour négocier jeudi soir et vendredi soir, mais la STL refuse. La direction veut seulement nous rencontrer lundi prochain avec le médiateur. La direction essaie de faire croire que c'est le Syndicat qui prend en otage la clientèle, mais dans les faits, c'est la direction qui refuse de s'assoir et régler », de dénoncer Patrick Lafleur, président du Syndicat des chauffeurs de la STL (SCFP 5959).

À l'aube de 2022, le syndicat dit se tenir debout pour le développement durable de la ville. « Les Lavalloises et Lavallois méritent un service de transport en commun de qualité » conclu Patrick Lafleur, président du Syndicat des chauffeurs de la STL (SCFP 5959).

Manifestation pour le transport en commun

Quoi : Grande marche pour le transport en commun à Laval

Quand : Samedi 27 novembre 2021, à midi

Où : La marche commencera au Terminus Montmorency (545, rue Lucien-Paiement) et se terminera au Terminus Le Carrefour (3000, boul. Le Carrefour) où il y aura des discours.

