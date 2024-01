Métiers d'avenir : des opportunités pour tous

MONTRÉAL, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Le début d'année rime avec changement et renouveau, et ce, notamment dans le monde du travail. À l'instar des années précédentes, Randstad Canada , organisation partenaire pour les talents et les entreprises à l'égard du recrutement et des ressources humaines, propose à nouveau son palmarès des 15 emplois les plus recherchés au Canada pour 2024 . Cette ressource attendue est un incontournable pour les Canadiens souhaitant aborder l'année avec de nouveaux projets professionnels ou envisageant un retour aux études dans un paysage continuellement marqué par des changements économiques.

Par le biais de ce palmarès, Randstad fait le point sur les emplois les plus en demande en 2024. Et cette année, les chercheurs d'emploi jouissent d'un avantage indéniable grâce à un marché prometteur dans de nombreuses industries.

« Grâce à une analyse méticuleuse d'une pluralité d'industries ainsi que des postes à combler nos clients, nous sommes en mesure de faire ressortir les professions les plus en demande. Ce palmarès est une ressource très pertinente pour aider les chercheurs d'emploi à mieux connaître les professions les plus recherchées ainsi que les salaires qui leur sont associés, afin de prendre des décisions éclairées et conséquentes avec leurs ambitions. », dévoile Marie-Pier Bédard, vice-présidente exécutive chez Randstad Canada.



En 2024, tout est possible

Si la tendance se maintient, le marché de l'emploi continuera d'évoluer cette année, et ceci pour le mieux. C'est du moins ce que prédisent les experts chez Randstad dans la mesure où sur le front de l'emploi, l'année 2024 s'annonce surtout diversifiée, et marquée par les opportunités offertes dans des domaines d'emploi plus accessibles pour lesquels une formation universitaire n'est pas nécessairement requise.

« Le marché actuel offre une diversité impressionnante de possibilités intéressantes parmi lesquelles tout chercheur d'emploi peut trouver son compte. C'est un bon moment pour réfléchir à ses aspirations et se tourner vers un rôle qui correspond à ses objectifs professionnels, et ce, peu importe le nombre de diplômes qu'on a en poche. C'est une année qui s'annonce très positive pour les chercheurs d'emploi », confirme Marie-Pier Bédard.

Le palmarès de Randstad Canada met de l'avant les secteurs conventionnels de l'administration, la technologie, les services professionnels et les soins de santé qui ont toujours la cote en 2024. Toutefois, cette année, la liste se démarque par des postes axés sur le service à la clientèle et des corps de métiers que l'on ne s'attend pas à voir dans un tel palmarès.

« La demande pour les métiers relevant des industries manuelles, les métiers d'électricien et de soudeur par exemple, est en croissance. Il en va de même pour les professions qui se spécialisent dans le rôle de liaison entre l'entreprise et le client, ou encore l'expérience de ce dernier. On sait qu'en 2024, les travailleurs sont toujours en quête de flexibilité, et les postes nécessitant une présence en personne peuvent poser des défis à cet égard. Ainsi, les employeurs cherchant à pourvoir ces postes devront faire preuve de créativité pour attirer les chercheurs d'emploi. », constate Marie-Pier Bédard.

Les 15 emplois les plus en demande au Canada en 2024

Position Poste Salaire moyen 1 Adjoint administratif

Le poste d'adjoint(e) administratif(ve) implique d'assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes. Cela inclut la gestion efficace des tâches administratives variées, la coordination des calendriers et le rôle crucial de liaison entre les cadres et les parties prenantes. Ce poste requiert une agilité dans la gestion des tâches et une capacité à maintenir une communication fluide au sein de l'organisation. Entre 37 000 $ - 99 000 $ 2 Associé aux ventes

Les associés aux ventes jouent un rôle crucial en établissant des relations positives avec la clientèle, en restant constamment informés sur les produits et en contribuant activement à créer des environnements de vente dynamiques. Ils sont le moteur de la relation client, apportant expertise et engagement pour offrir des expériences d'achat mémorables tout en maintenant un dynamisme essentiel au processus de vente. Entre 46 000 $ - 84 000 $ 3 Planificateur

Les planificateurs jouent un rôle indispensable dans tout le Canada en élaborant des horaires impeccables, en anticipant et en résolvant les conflits potentiels, et en mettant en place des outils pour garantir une efficacité optimale. Leur contribution significative assure le bon déroulement des opérations quotidiennes, favorisant un environnement de travail harmonieux, bien coordonné et hautement productif. Entre 46 000 $ - 84 000 $ 4 Partenaire d'affaires RH

Les partenaires d'affaires en ressources humaines travaillent en étroite collaboration avec les dirigeants d'entreprise pour harmoniser les stratégies RH avec les objectifs globaux de l'organisation. Leur rôle consiste à conseiller sur les relations employeur-employé, le développement des talents et la planification de la main-d'œuvre, assurant ainsi une synchronisation optimale entre les initiatives RH et les besoins opérationnels de l'entreprise.



Les entreprises font face à des défis post-pandémiques, entre pénurie de main-d'œuvre, contraintes budgétaires et attentes changeantes des travailleurs, les poussant à adopter de nouveaux modèles de travail pour retenir les talents, mettant ainsi en avant le rôle crucial des ressources humaines dans cette dynamique compétitive. Entre 75 000 $ - 156 000 $ 5 Coordinateur logistique

Avec la croissance continue du commerce électronique au Canada, les coordinateurs logistiques sont extrêmement recherchés. Leur rôle consiste à superviser intégralement les processus logistiques, collaborant à une échelle internationale pour optimiser les itinéraires d'expédition et renforcer l'efficacité. Ils sont au cœur de la chaîne logistique, garantissant une gestion fluide et optimale des flux de marchandises dans un contexte de commerce électronique en constante évolution. Entre 62 000 $ - 122 000 $ 6 Conseiller au service à la clientèle

Les représentants du service clientèle sont des acteurs clés dans la satisfaction client. Leur rôle consiste à répondre avec promptitude aux demandes d'information, à collaborer avec les différents services pour résoudre les problèmes éventuels et à assurer une expérience client positive. Entre 43 000 $ - 74 000 $ 7 Responsable marketing

Les responsables marketing sont les architectes des stratégies globales. Leur rôle consiste à concevoir et à déployer des stratégies complètes en collaborant étroitement avec différentes équipes pour créer des campagnes percutantes. Ils analysent également les performances afin d'optimiser continuellement leurs approches. Ces professionnels sont au cœur de l'innovation, cherchant constamment à améliorer l'impact des campagnes pour atteindre les objectifs fixés. Entre 62 000 $ - 122 000 $ 8 Ingénieur mécanique

Les ingénieurs en mécanique possèdent une expertise diversifiée, couvrant des domaines cruciaux tels que le biomédical, l'aérospatial, et bien d'autres. En raison de la nature essentielle de leurs compétences, la demande pour ce type de poste est constamment élevée. Leur polyvalence et leur capacité à innover dans différents secteurs en font des professionnels très recherchés sur le marché du travail. Entre 66 000 $ - 131 000 $ 9 Analyste financier

Les analystes financiers fournissent des informations sur les performances de l'entreprise, préparent des rapports et collaborent à l'échelle mondiale pour atteindre les objectifs financiers. Tous ces éléments en font des emplois très recherchés au Canada. Entre 62 000 $ - 142 000 $ 10 Aide-pharmacien

Les assistants en pharmacie jouent un rôle essentiel en aidant les pharmaciens dans la gestion des médicaments et en offrant un service clientèle de qualité. Leur contribution est indispensable pour garantir l'efficacité globale et une expérience positive au sein de la pharmacie, assurant ainsi un service optimal et sécuritaire pour les patients. Entre 40 000 $ - 60 000 $ 11 Technicien en comptabilité

Les techniciens en comptabilité jouent un rôle crucial au sein de toute entreprise en veillant à la précision des dossiers financiers, en effectuant les rapports des comptes et en préparant les états financiers. Leur contribution est indispensable pour assurer la transparence et la fiabilité des données financières, fournissant ainsi une base solide pour les prises de décision et le suivi financier. Entre 39 000 $ - 114 000 $ 12 Développeur de logiciels

Sans grande surprise, les développeurs de logiciels font partie de ce palmarès! Ils sont impliqués dans la conception, le codage et les tests de solutions. Leur travail vise à comprendre les multiples besoins des utilisateurs. Cette approche technique est fondamentale pour créer des logiciels fiables et répondant aux exigences diverses des utilisateurs, faisant ainsi des développeurs de logiciels des acteurs essentiels dans la création de solutions technologiques innovantes. Entre 68 000 $ - 137 000 $ 13 Électricien

L'électricien occupe une place primordiale parmi les emplois les plus recherchés au Canada. Sa responsabilité principale est l'installation, l'entretien et la réparation des systèmes électriques, tout en veillant au respect strict des codes et des normes de sécurité en vigueur. La demande élevée pour ce poste met en lumière l'importance cruciale de ces professionnels dans la garantie de la sûreté et du bon fonctionnement des installations électriques. Entre 55 000 $ - 77 000 $ 14 Ingénieur en processus de développement et d'exploitation (DevOps)

Le DevOps est un élément central de l'automatisation du développement et du déploiement. Il travaille en collaboration pour rationaliser les flux de travail et optimiser l'infrastructure. Ils défendent une culture d'intégration et de livraison continues, garantissant des versions logicielles rapides et fiables, ce qui en fait l'une des meilleures carrières au Canada. Entre 66 000 $ - 131 000 $ 15 Soudeur

Les soudeurs assemblent des composants métalliques, garantissant la qualité des structures et collaborant à des projets mondiaux complexes avec des équipes d'ingénieurs. Entre 40 000 $ - 74 000 $

Pour plus d'informations et pour accéder à une liste détaillée du palmarès des meilleurs emplois, des compétences recherchées par les employeurs ainsi que des attentes salariales par secteur, et ce, selon la région d'exercice, rendez-vous sur le site web de Randstad .

