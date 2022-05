Rafraîchissez vous avec Tim Hortons - Voici les boissons froides les plus fraîches de l'été, comprenant le nouveau café infusé à froid aux noisettes grillées garni d'une mousse d'espresso froide, le cappuccino glacé S'mores de Hershey et le givré crémeux S'mores de Hershey, ainsi que la gamme de RafraîchiTim

Voici un aperçu de toutes les boissons froides que vous pouvez commander à votre restaurant Tim Hortons préféré :

Cafés infusés à froid

Nos cafés infusés à froid offrent un goût unique et onctueux, rendu possible grâce à une infusion de 16 heures à l'eau froide. Le café infusé à froid est offert en trois saveurs : original, crème à la vanille, et notre nouvelle saveur, noisettes grillées, sur lequel nous ajoutons une mousse d'espresso froide. Notre mousse froide infusée à l'espresso est une récente innovation de Tim Hortons dont nos invités raffoleront.

RafraîchiTim

La plateforme RafraîchiTim a été lancée l'année dernière, avec le RafraîchiTim aux vrais fruits, saveur fraise-melon et le RafraîchiTim aux vrais fruits, saveur pêche. Cette année, les invités peuvent également déguster deux nouveautés : notre RafraîchiTim thé glacé fraîchement infusé et notre RafraîchiTim limonade thé aux fruits de la passion. Le goût du RafraîchiTim thé glacé fraîchement infusé est unique à Tim Hortons. C'est le parfait mélange rafraîchissant de thé vert et de délicieux accents de fruits tropicaux comme l'ananas et les fruits de la passion, rehaussé d'une subtile saveur de cassis. Cette boisson est également offerte en version non sucrée! Le RafraîchiTim limonade thé aux fruits de la passion est préparé avec du thé glacé fraîchement infusé, auquel est ajoutée une touche acidulée de limonade rafraîchissante, pour un délicieux mélange parfaitement équilibré. Les RafraîchiTim peuvent être dégustés seuls ou compléter parfaitement votre collation ou votre trio.

Cappuccinos glacés

Depuis 1999, notre cappuccino glacé emblématique est un des produits préférés des gens d'ici. Le cappuccino glacé est préparé avec notre café signature et de la crème, et est offert en quatre saveurs : original, moka, vanille et caramel. En 2022, nous avons lancé une nouvelle et délicieuse saveur de cappuccino glacé : S'mores de Hershey. Cette nouveauté de la gamme des cappuccinos glacés est préparée avec du sirop au chocolat Hershey et recouverte d'une garniture à la guimauve et aux biscuits Graham. Le cappuccino glacé S'mores de Hershey fusionne parfaitement deux saveurs canadiennes classiques.

Givrés crémeux

Ces délicieuses boissons sont parfaites pour les chaudes journées d'été. Les givrés crémeux sont offerts en trois saveurs : chocolat, vanille et fraise. Ces boissons frappées sont recouvertes d'une garniture fouettée et d'un filet de votre sirop préféré, et sont parfaites pour un moment entre amis.

Limonades

Servie glacée, la limonade Tim est un classique éprouvé, doté d'une touche acidulée. Elle est également offerte en deux saveurs rafraîchissantes : la limonade givrée originale et la limonade givrée à la fraise. Nous mettons la barre haute en matière de limonade!

TimGlacé et lattes glacés

Le TimGlacé offre le goût emblématique du café chaud de Tim Hortons , sauf qu'il est réfrigéré et servi avec de la glace. Si vous recherchez un goût de café plus riche, savourez notre latte glacé, préparé avec notre mélange d'espresso de qualité supérieure et servi sur de la glace, auquel nous pouvons ajouter le lait et l'édulcorant de votre choix. Goûtez à notre latte glacé classique ou choisissez l'une des trois autres saveurs : vanille, moka ou caramel.

« Comme nous en avons récemment discuté lors de la journée des investisseurs de Tim Hortons, les boissons froides sont un grand domaine d'intérêt pour nous, et nous sommes très enthousiastes à l'idée d'élargir notre gamme de produits en y ajoutant des saveurs plus novatrices », a souligné Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Nous étions déjà réputés pour notre cappuccino glacé et notre TimGlacé avant de lancer notre café infusé à froid au printemps dernier, lequel a connu un succès instantané auprès de nos invités. En plus de se hisser immédiatement au premier rang de la catégorie des cafés infusés à froid, Tim Hortons a multiplié par sept le marché des cafés infusés à froid au pays. Nos RafraîchiTim aux vrais fruits ont également connu un énorme succès l'été dernier; ils ont témoigné de la capacité de la marque Tim Hortons de lancer de nouvelles boissons froides de qualité supérieure dont les gens d'ici raffolent. »

