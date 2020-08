Une nouvelle calandre, un carénage révisé du pare-chocs avant, et des garnitures de masquage sélectionnées donnent à l'Odyssey une allure toute fraîche et hardie. À l'intérieur, l'Odyssey offre des mises à niveau de fonctionnalité, de confort et de luxe. Les sièges de deuxième rangée révisés se rabattent maintenant presque à plat, ce qui facilite leur retrait tout en enrichissant les options de transport de fret. Toutes les versions Odyssey reçoivent également une nouvelle garniture noir piano sur le tableau de bord, les portes et les poignées de porte avant, ainsi que de nouveaux protège-tapis en caoutchouc trois couleurs. Les peausseries de cuir comprennent également un soutien lombaire à commande électrique pour le siège du passager avant, des surfaces de siège en cuir et des coutures contrastantes.

Les touches haut de gamme exclusives à l'Odyssey Touring comprennent le cuir perforé sur les sièges des première et deuxième rangées, avec coutures contrastantes et rembourrage à tube dans les sièges des trois rangées. La version Touring englobe aussi une nouvelle garniture de tableau de bord, des ports USB de deuxième et de troisième rangée illuminés, des pochettes de dossier de siège avant pour les sièges de deuxième rangée, des jantes en alliage de 19 pouces de conception nouvelle, et des rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique.

Propulsées par un moteur i-VTECMC V6 de 3,5 litres d'une puissance de 280 ch, toutes les Odyssey offrent en équipement de série la boîte de vitesses automatique à 10 rapports avancée de Honda avec butée de ralenti et démarrage à bouton-poussoir.

L'Odyssey a invariablement établi la norme en ce qui regarde les caractéristiques conviviales pour la famille, l'espace et la conduite sportive dans une minifourgonnette. L'Odyssey a été la première à introduire des caractéristiques essentielles pour minifourgonnettes, telles que des sièges de troisième rangée qui se rabattent dans le plancher, le premier aspirateur intégré, HondaVACMD, et le premier système de surveillance de sièges arrière en habitacle, CabinWatchMC.

Barème de prix et cotes de consommation de carburant de l'EPA, Honda Odyssey 2021

Modèle/Version Boîte de

vitesses PDSF1 PDSF1 comprenant

des frais de

destination de

1 840 $ Consommation de

carburant, L/100 km

(ville/autoroute/combinaison)2 Odyssey EX-RES Automatique à

10 rapports 42 805 $ 44 645 $ 12,2/8,5/10,6 Odyssey EX-L Navi Automatique à

10 rapports 47 505 $ 49 345 $ 12,2/8,5/10,6 Odyssey EX-L RES Automatique à

10 rapports 47 805 $ 49 645 $ 12,2/8,5/10,6 Odyssey Touring Automatique à

10 rapports 54 005 $ 55 845 $ 12,2/8,5/10,6

CONCEPTION EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE

Toutes les Odyssey 2021 sont désormais dotées de phares avant à DEL plus puissants et efficaces dans le cadre d'une nouvelle conception du devant qui comprend un nouveau carénage de pare-chocs avant avec boîtiers de phare antibrouillard reconçus, et une nouvelle calandre noire masquante hardie surmontée d'une bande chromée. La conception de ce devant distinctif trouve écho à l'arrière avec une nouvelle garniture noir brillant sous la lunette, rehaussée d'une bande chromée. L'Odyssey Touring arbore maintenant de nouvelles jantes 19 pouces embouties ajourées usinées d'esthétique nouvelle, peintes en gris requin.

Confort et commodité

En plus de la nouvelle souplesse qu'offrent les sièges extérieurs de la deuxième rangée, maintenant rabattables presque à plat, la gestion du fret s'améliore davantage grâce à l'utilisation de crochets à sac moulés dans l'arrière des sièges de la troisième rangée du côté de l'espace à bagages arrière; à l'avant, la console centrale a subi une mise à jour avec des fentes accueillant les cordons de charge pour les téléphones intelligents ou d'autres appareils, et le réglage de la température du système de régulation de la climatisation reçoit un éclairage amélioré qui le rend plus visible de nuit. Toutes les versions Odyssey comprennent en équipement de série de nouveaux protège-tapis en caoutchouc trois couleurs qui non seulement donnent à l'Odyssey un aspect plus haut de gamme, mais aussi aident à préserver cette apparence en dissimulant mieux les saletés et la crasse. Également dans toutes les versions, l'application Cabin ControlMC a subi une reconception avec une interface plus facile à utiliser.

Les versions de l'Odyssey équipées de garnitures et peausseries de cuir reçoivent des coutures contrastantes sur les sièges des trois rangées, et de nouvelles pochettes de rangement à l'arrière du dossier des sièges de la deuxième rangée donnant sur l'extérieur; de plus, le siège du passager avant intègre maintenant un soutien lombaire réglable. Pour les versions EX-L RES et Touring, nous avons ajouté un port USB supplémentaire à la troisième rangée, pour un total de six dans tout le véhicule. Les capteurs d'assistance au stationnement avant et arrière ont subi une mise à jour pour créer une zone de captation plus étendue. De plus, dans la version Touring, nous avons intégré les fonctions CabinWatchMC et CabinTalkMC plus harmonieusement à la chaîne audio d'affichage.

Nous avons simplifié les commandes Honda SensingMD grâce à l'utilisation d'un seul interrupteur de sécurité intégré pour contrôler l'information sur les angles morts, le système de freinage à réduction d'impact, le système d'avertissement de sortie de voie, et le système d'identification des panneaux de signalisation, plutôt que des boutons séparés pour la fonction. Sur le tableau de bord à gauche du conducteur, un seul enfoncement ouvre un menu dans l'instrumentation de bord électronique de l'Odyssey, où le conducteur peut ensuite mettre les fonctions en marche et à l'arrêt à l'aide des commandes au volant.

GROUPE PROPULSEUR

Appuyé par la boîte de vitesses automatique avancée à 10 rapports avec butée de ralenti de Honda, le puissant moteur i-VTEC V6 de 3,5 litres raffiné de l'Odyssey utilise également la gestion variable des cylindres (VCM), avec la capacité de commuter en continu entre fonctionnements à trois et à six cylindres, aidant ainsi l'Odyssey à atteindre des cotes de consommation de carburant de l'EPA de 12,2/8,5/10,6 L/100 km (ville/autoroute/combinaison).

Fiche technique du groupe propulseur



Toutes les versions Moteur i-VTEC V6 de 3,5 litres SACT à 24 soupapes Boîte de vitesses Automatique à 10 rapports Chevaux-vapeur @ tr/min (net SAE) 280 @ 6 000 tr/min Couple @ tr/min (lb-pi, net SAE) 262 lb-pi @ 4 700 tr/min Carburant recommandé Ordinaire sans plomb

TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ ET D'AIDE À LA CONDUITE

En plus de devenir partie de l'équipement de série dans toute la gamme, l'ensemble de technologies de sécurité et d'aide à la conduite Honda SensingMD de l'Odyssey subit une mise à jour avec des caractéristiques et des fonctionnalités plus étendues : Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) comprend maintenant le suivi à basse vitesse pour faciliter l'utilisation en circulation dense; un nouveau capteur radar plus sensible permet également le freinage d'urgence avec détection des piétons; et nous venons d'ajouter le système d'identification des panneaux de signalisation.

Le nouveau système de rappel du siège arrière d'Odyssey avertit le conducteur de vérifier les sièges arrière après y avoir placé des effets précieux. Lorsqu'on éteint le moteur, un carillon retentit, et un message demandant de vérifier la zone des sièges arrière s'affiche au tableau de bord. Dans la version Touring, le système de rappel du siège arrière intègre le système de caméra du siège arrière de CabinWatchMC, soit la première intégration d'une caméra du siège arrière dans un système de rappel du siège arrière de tout le secteur. Lorsque mis en fonction, en plus des avertissements sonores et textuels, le rappel du siège arrière utilise la caméra CabinWatchMC pour afficher la zone du siège arrière sur l'écran d'affichage audio.

L'Odyssey 2021 obtient un pointage global de 5 étoiles de la NHTSA et une cote de sécurité maximale de l'IIHS, y compris la cote la plus élevée disponible de « bon » dans tous les essais de collision et une cote « supérieur » pour la prévention de collision frontale grâce à sa conception de structure de carrosserie à compatibilité avancée (ACEMC) de deuxième génération. De plus, nous avons conçu les phares avant à DEL standard mis à jour de façon qu'ils obtiennent un pointage « bon » dans la norme rigoureuse de l'IIHS en matière de phares avant.

Résumé de la version du modèle

EX RES Honda SensingMD Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec suivi à basse vitesse (LSF)

Système de freinage à réduction d'impact (CMBS MC ) avec détection des piétons

Système d'identification des panneaux de signalisation

Système d'avertissement de risque de collision frontale (FCW)

Système d'avertissement de sortie de voie (LDW)

Système d'assistance au maintien de la trajectoire (LKAS)

Système d'atténuation de sortie de voie (RDM) Rappel du siège arrière Crochets à l'arrière du siège Phares antibrouillards à DEL Phares avant à DEL Feux de position diurnes à DEL Chaîne audio à sept haut-parleurs Système de divertissement pour les sièges arrière (RES) Écran d'affichage de la jauge de température du liquide de transmission (TLT) Système mains libres HandsFreeLink de BluetoothMD Interface audio USB Écran ACL couleur et caméra arrière multivue Siège du passager avant à commande électrique à quatre voies Colonne de direction inclinable et télescopique Miroirs de courtoisie illuminés aux pare-soleil Siège de deuxième rangée rabattable à plat Siège de troisième rangée rabattable 60/40 Protège-tapis en caoutchouc trois couleurs Jantes 18 pouces en alliage Pneus toutes saisons 235/60 R18 Feux arrière à DEL Glaces d'intimité arrière HondaVACMD Entrée à distance avec système de sécurité Sièges avant chauffants Démarrage à bouton-poussoir Sièges de deuxième rangée Magic SlideMC Affichage audio Intégration Apple CarPlayMD/Android AutoMC Pare-soleil pour la troisième rangée Radio HDMC HondaLinkMD avec intégration du téléphone intelligent Fonctionnalité de commande de l'habitacle Régulation automatique de la climatisation Tri-Zone Toit ouvrant vitré électrique monotouche avec fonction d'inclinaison Siège à commande électrique 12 voies du conducteur Sièges avant chauffants Pare-soleil pour la deuxième rangée Portes coulissantes doubles à commande électrique LaneWatch Phares de route automatiques Fermeture et allumage automatiques des phares avant Rétroviseur à atténuation automatique Système HomeLink Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique avec clignotants Poignées de porte extérieures chromées Rétroviseurs extérieurs de couleur assortie à la carrosserie Système d'entrée intelligente Système de démarrage à distance Serrures automatiques Walk Away Ports de charge USB pour la deuxième rangée de sièges (2) EX-L Navi - Ajout ou remplacement Soutien lombaire à commande électrique du siège avant du passager Pochettes de dossier de siège avant pour les sièges de deuxième rangée Habitacle avec garnitures en cuir avec coutures contrastantes Système de navigation par lien satellite HondaMC Volant chauffé gainé de cuir Siège du conducteur à commande électrique à 12 voies avec mémoire à 2 positions Hayon à commande électrique avec télécommande Capteurs d'assistance au stationnement avant et arrière avec zone de captation étendue Retirer : Système de divertissement pour les sièges arrière (RES) Retirer : CabinTalk Retirer : Pare-soleil pour la troisième rangée EX-L RES - Ajout ou remplacement Port USB pour la troisième rangée Système de divertissement pour les sièges arrière (RES) CabinTalkMC Pare-soleil pour la troisième rangée Retirer : Système de navigation par lien satellite HondaMC Touring - Ajout ou remplacement Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique Éclairage ambiant de l'instrumentation de bord Jantes en alliage de 19 pouces au fini gris requin Système de rappel du siège arrière avec intégration CabinWatchMC Système de navigation par lien satellite HondaMC Pneus toutes saisons 235/55 R19 Hayon mains libres à commande électrique CabinWatchMC Chaîne audio haut de gamme à 11 haut-parleurs, y compris un caisson d'extrêmes graves Fonctionnalité de points d'accès mobiles Chargeur téléphonique sans fil Sièges avant ventilés Essuie-glaces détecteurs de pluie Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

1 Prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) avant taxes de vente, immatriculation, inscription, frais de destination de 1 840 $, et options. Les prix du concessionnaire pourront varier. 2 Fondé sur les cotes de consommation de carburant de l'EPA pour 2019. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Votre consommation de carburant réelle variera selon la manière dont vous conduisez et entretenez votre véhicule, l'état de la route et d'autres facteurs.

