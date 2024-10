MONTRÉAL, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Rachel Julien, promoteur immobilier montréalais de renom, a célébré son 30e anniversaire en lançant les deux premières phases de Canoë (il sera possible de réserver son unité dès le 16 octobre pour vente ou location) ; un projet immobilier résidentiel mixte innovant situé dans le quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Le 3 octobre dernier, l'entreprise, qui compte plus de 5 000 unités d'habitation construites à son actif, a souligné son histoire et sa contribution à la vitalité de Montréal par l'entremise d'une soirée unique regroupant plus d'une centaine d'invités, et ce, en présence de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, et de monsieur Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques.

Un événement sous le signe de la résilience collective

Les festivités, sous les thèmes de la communauté, des produits locaux et du développement durable, se sont tenues au site de Canoë, au 4500, rue Hochelaga. Les célébrations du 30e anniversaire ont été l'occasion de lancer les deux premières phases de Canoë ; un projet mixte d'envergure pour Montréal et sa trame urbaine. Canoë offrira des logements abordables et sociaux, des condos, des petits commerces de proximité, un centre de la petite enfance, des espaces publics et communautaires, ainsi qu'un parc public. De plus, l'art local sera au cœur de son empreinte.

Le projet Canoë a fait grand bruit au cours des dernières années et, en pleine crise du logement, il est maintenant l'heure de souligner positivement la résilience collective et l'aboutissement du travail acharné des multiples parties prenantes qui souhaitaient que ce projet puisse voir le jour. Ce projet est le fruit d'une collaboration étroite entre les autorités municipales, les partenaires communautaires et les citoyens. Ensemble, ils ont concrétisé cette vision commune d'un quartier plus inclusif et dynamique. Le projet Canoë est une réponse proactive aux enjeux actuels de logement, démontrant que des solutions innovantes et durables peuvent être mises en œuvre grâce à une volonté et un engagement partagés.

Défis du marché immobilier à Montréal

Le marché immobilier montréalais a traversé des périodes particulièrement difficiles ces dernières années. La hausse des coûts de construction, exacerbée par la pandémie de COVID-19, a posé des défis considérables pour les promoteurs et les acheteurs. Malgré ces obstacles, Rachel Julien a su faire preuve de résilience et d'innovation pour mener à bien le projet Canoë. Ce projet est une preuve tangible que, même en période de crise, il est possible de réaliser des développements urbains qui répondent aux besoins de la communauté, tout en respectant des standards élevés de qualité et de développement durable.

Citations

« Offrir des logements abordables et accessibles pour les Montréalais est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous sommes fiers de travailler avec le projet Canoë pour construire plus de logements au cœur de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Grâce à ce projet, nous améliorons la qualité de vie des résidents du quartier, tout en contribuant à la vitalité de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Félicitations à Rachel Julien pour ce projet et bon 30e anniversaire ! » - L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

« Nous nous réjouissons du lancement de Canoë, un projet immobilier exemplaire qui inclut 140 logements sociaux dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, où les besoins sont criants. Nous saluons également l'intégration d'une allée reliant la rue Hochelaga et l'avenue Bennett et plus de 150 arbres plantés, ce qui contribuera à créer un réel milieu de vie. Canoë est la preuve qu'en matière d'immobilier, quand nous travaillons tous ensemble, les services de la Ville, les arrondissements et les promoteurs, nous sommes en mesure de faire naître des projets novateurs, ambitieux et inclusifs. » - Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques.

« Depuis ses débuts, Rachel Julien est fière de permettre à des milliers de Montréalaises et de Montréalais de se loger en étant locataires ou d'accéder à la propriété à travers ses divers projets. Alors que nous célébrons notre 30e anniversaire, nous regardons vers l'avenir avec une vision claire et ambitieuse. Rachel Julien continuera à innover et à s'engager pour un développement urbain durable, en mettant toujours la communauté au cœur de ses projets. » - Denis Robitaille, président, Rachel Julien.

« Nous sommes extrêmement fiers de célébrer 30 ans d'innovation et de dévouement envers la communauté montréalaise. Rachel Julien a toujours eu pour mission de créer des espaces de vie qui répondent aux besoins des citoyens, et nous sommes honorés de poursuivre cette mission aujourd'hui, notamment à travers le projet Canoë. » - Mélanie Robitaille, vice-présidente directrice générale, Rachel Julien.

À propos du projet Canoë (canoemtl.com)

Un projet immobilier résidentiel mixte, situé dans Hochelaga-Maisonneuve, destiné à accueillir plus de 900 logements coopératifs, locatifs et condos, ainsi que plusieurs commerces de proximité intégrés : garderie, épicerie, café-bistro et encore plus. Avec une accessibilité aux transports en commun, situé à quelques minutes de marche des stations de métro Pie-IX et Viau, découvrez Canoë, un projet résidentiel qui va redéfinir un quartier en plein essor de Montréal.

À propos de Rachel Julien ( racheljulien.com )

Rachel Julien, fondée en 1994 à une époque où les projets de condos étaient rares, a transformé le paysage urbain de Montréal et continue de le faire encore aujourd'hui. L'équipe travaille en étroite collaboration avec les meilleurs professionnels du milieu afin de concevoir des projets immobiliers de qualité, qui placent toujours plus haut la barre de l'excellence. Rachel Julien est fière de contribuer à la vitalité de Montréal et de permettre à des milliers de Montréalais d'accéder à une propriété de qualité. Rachel Julien, c'est une équipe reconnue pour son savoir-faire, son ingéniosité à résoudre des problèmes techniques complexes et sa sensibilité d'intervention dans un contexte patrimonial. Récipiendaire de plus de 20 prix d'excellence, c'est en mai 2024 qu'elle réalise son plus récent exploit aux Domus de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) en remportant, entre autres, le prix Constructeur de l'année.

