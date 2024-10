R8dius offrira des solutions de technologies et de services gérées par l'entremise d'une main-d'œuvre dirigée par des Autochtones

TORONTO, le 9 oct. 2024 /CNW/ - R8dius, une entreprise autochtone de services professionnels, de mise en œuvre de technologies et de services gérés, a été lancée aujourd'hui. Kitsaki Management, l'une des plus importantes sociétés de développement économique des Premières Nations du Canada et l'entité responsable du développement économique de la bande de Lac La Ronge, en Saskatchewan, est l'investisseur et partenaire fondateur de R8dius.

« R8dius est une initiative révolutionnaire qui s'appuie sur notre longue liste de réussites dans en matière de développement économique, a déclaré Ron Hyggen, chef de la direction de Kitsaki Management et membre du conseil d'administration de R8dius. En collaboration avec Deloitte, nous avons conçu R8dius comme une plateforme d'inclusion, une entreprise commerciale fondée sur un objectif qui crée des retombées durables en offrant des possibilités qui soutiennent directement les collectivités des Premières Nations et qui ouvrent la voie à un avenir plus prometteur et inclusif. »

Avec l'appui de Deloitte Canada, R8dius élargira le cercle des possibilités offertes aux peuples et nations autochtones de devenir des chefs de file en matière de services professionnels et d'établir des partenariats durables partout au Canada.

« Cette année marque le quatrième anniversaire de la publication du Plan d'action pour la réconciliation (PAR) de Deloitte Canada, le premier du genre dans le monde des affaires canadien. Nous continuons d'œuvrer pour l'inclusion, l'éducation, l'emploi et l'autonomie économique, indique Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Cette collaboration de deux ans pour concevoir R8dius avec les collectivités et les dirigeants autochtones représente une autre étape cruciale et réfléchie de notre parcours vers la réconciliation, établissant une nouvelle norme et traçant une nouvelle voie à suivre ensemble. Animés par notre raison d'être commune, nous définissons notre façon d'offrir de la valeur qui profite à tous les peuples et à toutes les collectivités afin d'accélérer la productivité et la croissance économique au Canada. »

Entreprise indépendante administrée par un conseil composé majoritairement d'Autochtones, R8dius offrira des services technologiques autochtones novateurs et efficaces au Canada qui répondent à la demande croissante du marché. R8dius comprend un réseau national de leaders autochtones et non autochtones qui mettent en commun leurs savoirs et moyens respectifs en vue d'offrir des solutions et des technologies de classe mondiale à des clients de tous les secteurs de l'économie dans le but de relever des défis d'une grande complexité au Canada. À mesure que R8dius prendra de l'expansion, elle continuera de rallier les groupes de développement économique autochtones afin qu'ils investissent dans l'entreprise et favorisent la diversification économique au sein de leurs collectivités.

« Nous sommes guidés par notre raison d'être, qui nous amène à collaborer avec les peuples et nations autochtones et à créer des occasions dirigées par des Autochtones qui appuient le renforcement des capacités. C'est là que R8dius prend vie. Nous sommes ravis de bâtir cette entreprise avec des leaders autochtones chevronnés, a déclaré Roland Labuhn, associé directeur, R8dius, et associé, Deloitte Canada. Ce n'est que le début. Nous avons établi des normes élevées en ce qui a trait aux observations sur le marché. Nous sommes impatients d'entreprendre cet incroyable parcours pour offrir des occasions de carrière enrichissantes liées à la diversification des entreprises autochtones et aux STIM en fonction des besoins de nos clients en matière d'affaires et de technologies et grâce à l'expérience de plus de 175 ans de Deloitte en prestation de services-conseils. »

R8dius est une entreprise autochtone certifiée par Services aux Autochtones Canada (SAC) et par le Conseil canadien des entreprises autochtones (CCIB). Le « 8 » dans R8dius représente le huitième feu de la prophétie des sept feux des Premières Nations, qui traite de la création d'un avenir meilleur à travers l'harmonisation des valeurs des collectivités autochtones et non autochtones. Avec la croissance de l'économie et de la main-d'œuvre des Premières Nations, des Métis et des Inuit (PNMI), l'entreprise accordera une grande importance à l'inclusion économique, à l'entrepreneuriat et au développement durable pour ces collectivités en vue de stimuler la productivité du Canada et de créer de nouvelles possibilités dans le secteur des services professionnels.

Partout au Canada, les entreprises de divers secteurs continuent de chercher de nouvelles façons d'innover et d'accroître la productivité au fil des transformations technologiques et des changements relatifs à la main-d'œuvre. Le rôle de R8dius sera de favoriser la diversification économique à travers un large éventail de possibilités d'emploi, de formations et de programmes de mentorat offerts à la prochaine génération de leaders et d'entrepreneurs autochtones, qui n'auraient pas vu le jour autrement. L'espoir est que ces compétences puissent être mises à profit dans les milieux d'affaires pour combler les lacunes en matière de talents et investir dans les collectivités des PNMI afin de prospérer dans un avenir porté par la technologie.

R8dius fournira des solutions technologiques novatrices et culturellement appropriées qui profitent aux clients et aux collectivités autochtones. L'entreprise est déterminée à avoir une influence positive et à donner aux organisations, aux collectivités des PNMI et aux Canadiens les moyens de réussir à l'ère numérique, tout en respectant les valeurs autochtones et en contribuant à un Canada plus inclusif et prospère.

Visitez le site www.r8dius.ca/fr pour en apprendre davantage sur R8dius et sur l'aide qu'elle peut apporter à votre entreprise.

À propos de R8dius

Entreprise de déploiement de technologies et de services gérés liés aux services professionnels, R8dius appartient majoritairement à des personnes autochtones. Un même objectif nous unit : tracer une nouvelle voie vers la réussite, que nous pourrons tous et toutes emprunter ensemble. Notre objectif est d'« élargir le cercle » ou, autrement dit, d'élargir les horizons de possibilités et de prospérité afin que les peuples autochtones puissent devenir des chefs de file dans le domaine des services professionnels. L'avenir meilleur que nous recherchons doit nous assurer que le savoir autochtone est le phare qui oriente notre entreprise vers l'avenir. La combinaison du savoir et des visions du monde autochtones avec des solutions novatrices et des technologies de pointe permettra de mettre en lumière de nouvelles occasions pour les gens et de nouvelles formes de progrès dans nos communautés. R8dius est un réseau national qui comprend les capacités de service des Premières Nations et de Deloitte. Nous partageons des valeurs, nous mettons l'accent sur le changement à long terme et nous sommes convaincus qu'une organisation axée sur sa raison d'être peut avoir une incidence pour tous.

Pour en savoir plus, visitez le site www.r8dius.ca/fr ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Kistaki

Kitsaki Management Limited Partnership gère les activités de développement économique de la bande de Lac La Ronge depuis 1981. Soucieux d'investir dans des entreprises durables à long terme qui répondent à ses critères en matière de rentabilité, de risque et d'emploi, le groupe Kitsaki a établi un portefeuille d'investissements diversifié dans de nombreux secteurs, notamment les transports, l'hôtellerie, l'environnement, l'exploitation minière, l'ingénierie, la gestion de la végétation dans les services publics, l'assurance, les TI, la fabrication et la foresterie.

À propos de Deloitte Canada

Chez Deloitte, notre raison d'être est d'avoir une influence marquante. Nous existons pour inspirer et aider nos gens, nos organisations, nos collectivités et nos pays à prospérer en créant un avenir meilleur. Notre travail soutient une société prospère où les gens peuvent s'épanouir et saisir des occasions. Il renforce la confiance des consommateurs et des entreprises; aide les organisations à trouver des moyens créatifs de déployer des capitaux; habilite des institutions sociales et économiques justes, fiables et efficaces; et permet à nos amis, à nos familles et à nos collectivités de profiter de la qualité de vie qui accompagne un avenir durable.

Deloitte offre des services de premier plan dans les domaines de la consultation, de la fiscalité et des services juridiques, des conseils financiers, de l'audit et de la certification ainsi que des conseils en gestion des risques à près de 90 % des sociétés du palmarès Fortune Global 500MD et à des milliers de sociétés fermées. Nous réunissons des compétences, des perspectives et des services de classe mondiale pour aborder les enjeux d'affaires les plus complexes de nos clients.

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour obtenir une description détaillée de la structure juridique de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et de ses filiales, veuillez consulter www.deloitte.com/ca/apropos.

Pour en apprendre plus sur Deloitte Canada, veuillez nous suivre sur LinkedIn, X, Instagram ou Facebook.

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

SOURCE R8dius

Personne-ressource : Ranjit Dhatt, Deloitte Canada, 647-890-2445, [email protected]