Ce partenariat renforce la mesure de l'impact et les résultats de la plateforme canadienne d'innovation dans le domaine de l'immobilier et du logement

TORONTO, le 12 mars 2026 /CNW/ - R-LABS, la plateforme immobilière canadienne dédiée à la co-création et à la croissance d'entreprises qui s'attaquent aux problèmes les plus urgents du secteur, a annoncé aujourd'hui que le Fonds d'impact social Boann avait rejoint R-LABS en tant que nouvelle société en commandite avec un engagement de capital de 3 millions de dollars.

Cet investissement reflète une compréhension commune selon laquelle la résolution de défis complexes tels que l'accessibilité au logement, la résilience climatique et la productivité immobilière nécessite une innovation à long terme au niveau des systèmes. R-LABS et Boann s'engagent à favoriser un changement significatif à long terme au Canada, grâce à des capitaux alignés et à de solides partenariats industriels.

R-LABS fonctionne comme une plateforme d'entreprise spécialement conçue qui travaille en collaboration avec des propriétaires immobiliers, des promoteurs, des institutions financières, des gouvernements et des partenaires infrastructurels de premier plan afin de lancer et de développer des entreprises qui s'attaquent aux inefficacités structurelles dans l'environnement bâti. La plateforme est conçue pour combler le fossé entre l'innovation et la mise en œuvre, en veillant à ce que les nouvelles solutions soient fondées sur les besoins réels du secteur et capables de produire des résultats mesurables.

Grâce à son modèle de studio d'entreprise, R-LABS s'attache à traduire l'innovation en solutions déployables, prêtes à être commercialisées et pouvant être adoptées à grande échelle. Le travail de R-LABS couvre l'accessibilité et l'offre de logements, la résilience et l'adaptation au changement climatique, les infrastructures numériques et les services de données, ainsi que l'amélioration de la productivité dans les domaines du développement, de la construction et de l'exploitation des actifs.

Dans le cadre de ce partenariat, Boann sera le partenaire d'impact de R-LABS et soutiendra le développement et la mise en œuvre continus d'un cadre d'impact solide à travers la plateforme et les sociétés de son portefeuille. Cette collaboration renforcera la capacité de R-LABS à définir, mesurer et rendre compte des résultats sociaux, environnementaux et économiques parallèlement à ses performances financières, renforçant ainsi son engagement en matière de responsabilité et de transparence.

« R-LABS a été fondé sur la conviction que l'innovation doit créer de la valeur à plusieurs niveaux : financier, social et systémique », a déclaré George Carras, fondateur et PDG de R-LABS. « Notre partenariat avec Boann renforce la capacité de notre plateforme à offrir à la fois un retour sur investissement à long terme et un retour sur la société. »

« R-LABS a développé une plateforme exclusive et crédible qui combine une connaissance approfondie du secteur avec une orientation claire vers un impact intentionnel et mesurable », a déclaré Derek Ballantyne, PDG de Boann. « Grâce à son approche systémique de certains des défis les plus urgents du Canada en matière de logement, R-LABS soutient des initiatives et des produits concrets et évolutifs qui apportent des changements dans les secteurs du logement, de l'immobilier et du climat. Nous sommes ravis de nous associer à R-LABS alors que l'entreprise continue de croître et de donner vie à son cadre d'impact. »

Grâce à l'investissement de Boann, financé par le Fonds de finance sociale du gouvernement du Canada, R-LABS continuera d'élargir son portefeuille d'entreprises, d'approfondir sa collaboration avec des partenaires de l'industrie et du secteur public, et d'intégrer davantage la mesure de l'impact dans son modèle d'exploitation.

À propos de R-LABS

R-LABS est un incubateur d'entreprises du secteur immobilier, créé en 2018 sous la forme d'un partenariat entre des entreprises innovantes, des institutions, des organisations industrielles et des entrepreneurs révolutionnaires afin de créer et de développer des entreprises de premier plan qui résolvent les problèmes majeurs dans le domaine de l'immobilier et du logement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.rlabs.ca.

À propos de Boann

Boann investit dans l'impact, favorise une croissance économique inclusive et génère des rendements compétitifs. Boann est une société d'investissement d'impact qui dispose de plusieurs fonds en cours de déploiement ou de développement. Elle allie sens aigu des finances et expertise en matière d'impact et constitue des portefeuilles qui offrent à la fois des rendements financiers et des rendements en termes d'impact. Boann offre une gestion active et un soutien personnalisé à chaque investissement de son portefeuille. En tant que grossiste, Boann gère une partie du Fonds de finance sociale du gouvernement du Canada. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.boann.ca.

SOURCE R-LABS Canada

Media Contact: Jason Lo, Managing Director, Revenue & Growth, R-LABS CANADA INC., [email protected]