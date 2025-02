Quoi faire pendant la relâche? - La Ville de Montréal propose une multitude d'activités pour la semaine de relâche

MONTRÉAL, le 12 févr. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer une programmation riche et variée d'activités gratuites ou à faible coût pour la semaine de relâche. Que vous soyez amateurs de plein air ou de culture, petits ou grands, il y en aura pour tous les goûts!

Des activités pour tous, peu importe la météo

Les parcs de quartier, grands parcs et parcs-nature, ainsi que les bibliothèques et Maisons de la culture de Montréal, offrent une panoplie d'activités pour divertir toute la famille. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les Montréalaises et Montréalais profiteront de l'hiver grâce à des installations adaptées à toutes les conditions météorologiques. Les patinoires réfrigérées, comme celles de l'esplanade Tranquille et du parc du Mont-Royal, ainsi que les randonnées et le vélo à pneus surdimensionnés dans les parcs-nature garantissent des plaisirs hivernaux même en cas de redoux.

Une programmation diversifiée pour toute la famille

Durant la semaine de relâche, les familles montréalaises découvriront une multitude d'activités sportives et culturelles. Voici quelques idées pour profiter pleinement de cette période :

Activités gratuites dans les bibliothèques, musées et Maisons de la culture : Plus d'une centaine d'ateliers gratuits sont proposés dans les bibliothèques, incluant danse, ateliers informatiques, cuisine, jeux et expériences scientifiques. Les détenteurs d'une carte de bibliothèque peuvent obtenir des laissez-passer pour visiter gratuitement plusieurs musées, dont le MEM - Mémoires montréalaises, le Musée d'art contemporain de Montréal, le Musée McCord Stewart , le Centre Canadien d'Architecture et le Musée de l'Holocauste Montréal. Les Maisons de la culture présentent également des films, des pièces de théâtre jeunesse, des classes de danse et des spectacles de cirque ou de marionnettes. Venez nous voir à la Maison! Découvertes à Espace pour la vie : Du 1er au 9 mars, Espace pour la vie propose des visites enrichissantes dans ses cinq musées. Le Biodôme présente une nouvelle exposition permanente, tandis que la Biosphère organise des activités familiales. Le Jardin botanique offre un parcours ludique hivernal et le Planétarium propose une programmation de films et d'animations pour toute la famille. Consultez la programmation! Activités sportives et divertissantes à l'intérieur : Les piscines municipales, les arénas et le TAZ sont des lieux parfaits pour se dégourdir les jambes! À la TOHU, on installe des jeux de quilles finlandaises et on organise des activités spéciales. Grands parcs et parcs-nature : Les parcs-nature et grands parcs suggèrent des activités variées, telles que des dégustations de tire sur la neige, des jeux d'orientation et des animations sur le thème des oiseaux en hiver. Le parc Jean-Drapeau fait la location d'équipement pour le patin, le ski de fond, le vélo d'hiver et la raquette. Activités physiques extérieures : Les parcs de quartier proposent des activités gratuites comme le patinage, le ski, la marche, le vélo à pneus surdimensionnés et la glissade.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir une programmation aussi diversifiée et accessible à tous les citoyennes et citoyens de Montréal. La semaine de relâche est une occasion parfaite pour profiter de notre belle ville et de ses nombreux parcs et installations, peu importe les conditions météorologiques. »

- Alex Norris, membre du comité exécutif et conseiller associé aux grands parcs et au Mont-Royal.

« La Ville de Montréal s'engage à offrir des activités enrichissantes et divertissantes pour toute la famille. Nous espérons que chacun trouvera quelque chose à son goût. Bonne relâche! »

- Marie Plourde, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif.

Pour plus d'informations sur les activités de la semaine de relâche, visitez montreal.ca et abonnez-vous à l'infolettre Quoi faire à Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Philippe Massé, Attaché de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 240-0263; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]