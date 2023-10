NASSAU, Bahamas, 2 octobre 2023 /CNW/ - En ce mois d'octobre, alors que l'automne s'installe et que les saisons changent ailleurs, les 16 îles des Bahamas continuent de bénéficier d'un soleil tropical. Les voyageurs peuvent s'adonner à des expériences culinaires de calibre mondial, à des divertissements dynamiques et à des événements culturels emballants, et découvrir par eux-mêmes tout ce que cette destination a à offrir.

L'hôtel historique British Colonial s'apprête à rouvrir ses portes dans le centre-ville de Nassau - À la suite d'une transformation de plusieurs millions de dollars, le British Colonial Hotel rouvrira ses portes cet hiver, avec un sens renouvelé de la sophistication inspirée des îles. Les invités découvriront un hall réaménagé, sept points de vente de nourriture et de boissons et 288 chambres et suites entièrement rénovées.

Royal Caribbean annonce un club de plage réservé aux adultes à Perfect Day at CocoCay - L'île privée de Royal Caribbean aux Bahamas, Perfect Day at CocoCay , lancera un club sur plage réservé aux adultes en janvier 2024. L'expérience exclusive, connue sous le nom de Hideaway Beach , comprendra un acre de plages de sable blanc, sept bars et restaurants, des cabines en location au bord de la piscine, des DJ en direct et plus encore.

Le Bahamas Culinary & Arts Festival revient avec des expériences de calibre mondial - À la suite du succès de l'événement inaugural en 2022, le Bahamas Culinary & Arts Festival revient à Baha du 26 mars au 29 octobre 2023. La série d'événements comprendra des spectacles en direct, des soupers exclusifs et des dégustations de cocktails mettant en vedette des chefs de renommée mondiale comme Marcus Samuelsson et Dario Cecchini.

Indulgences Series au Graycliff Hotel & Restaurant - Connue pour ses caves à vin qui contiennent plus de 250 000 bouteilles, la nouvelle Indulgences Series du Graycliff Hotel & Restaurant offre une nouvelle façon de profiter d'une sélection impressionnante. Tout au long du mois d'octobre, les visiteurs peuvent réserver une expérience de dégustation guidée par un sommelier d'une durée de 90 minutes tous les jeudis, samedis et dimanches. Le prix des billets est de 75 $ par personne.

South Eleuthera accueille les visiteurs au Wemyss Bight Homecoming Festival - Partout aux Bahamas, des festivals sous le thème des retrouvailles sont organisés pour célébrer la communauté et les traditions. Les résidents et les visiteurs sont invités à South Eleuthera au Wemyss Bight, Back Ta Ya Root, Homecoming Festival le 4 octobre 2023 pour déguster de la nourriture et des boissons locales, assister à des concerts et découvrir l'artisanat local.

Le Long Island Sailing Club organise une mini-régate et un bazar annuels - Le 7 octobre, le Long Island Sailing Club accueille les spectateurs à l'occasion de la mini-régate et du bazar annuels pour leur faire vivre la fébrilité d'une compétition de sloop, le sport national des Bahamas. Les festivités commencent à Clarence Town à 14 h, avec des animations musicales, de la cuisine locale et des jeux pour toute la famille.

Soirée Elevate Date au Café Boulud Rosewood Baha Mar- Le 25 octobre 2023, le chef Daniel Boulud du Café Boulud Rosewood Baha Mar et le chef principal Antoine Baillargeon proposent un repas aux truffes méticuleusement élaboré servi un soir seulement. La soirée signature en cinq services est proposée à partir de 495 $ par personne et comprend des accords de vin exquis, des canapés et divertissements en direct sur la terrasse. Les réservations sont faites selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les Bahamas organisent l'Halloween Fly-In aux Abacos - Les pilotes et les passionnés d'aviation avides sont invités à se rendre aux Abacos, aux Bahamas, pour l' Halloween-Fly In , un événement annuel qui se tiendra du 27 au 30 octobre 2023. Les participants seront accueillis au Bluff House Beach Resort & Marina à Green Turtle Cay.

JSX annonce un service hivernal direct vers les Abacos - À compter du 14 décembre 2023, JSX, une entreprise de vols nolisés , commencera à effectuer des vols d'hiver cinq fois par semaine directement vers Marsh Harbour, sur l'île Great Abacos. Les voyageurs peuvent maintenant réserver des vols à partir de grandes villes américaines, dont l'aéroport Miami-Opa Locka Executive, l'aéroport Dallas Love Field et l'aéroport du comté de Westchester, à New York.

Le Nassau Paradise Island Wine & Food Festival annonce les dates de 2024 - Les gourmets internationaux peuvent maintenant inscrire à leur agenda le deuxième Nassau Paradise Island Wine & Food Festival , qui aura lieu du 13 au 17 mars 2024. Cet événement de cinq jours réunira des chefs de renommée mondiale, des sommeliers experts, des mixologues et des personnalités de la télévision. Les billets sont en vente à www.npiwff.org.

Pour une liste complète des offres et des forfaits à prix réduit aux Bahamas, visitez www.bahamas.com/deals-packages .

Sixième nuitée gratuite au Shannas Cove Resort - Le Shannas Cove Resort de Cat Island offre une nuitée de plus au paradis. Les invités qui réservent cinq nuits consécutives recevront une sixième nuitée gratuite. Les voyageurs peuvent composer le +1 (242) 359-9668 ou remplir le formulaire de réservation en ligne. La période de réservation pour les voyages jusqu'en octobre 2023 prend fin le 31 octobre 2023.

Forfait « Run Away Together » au Caerula Mar Club Resort - Le Caerula Mar Club, la luxueuse destination d'évasion située à South Andros, offre maintenant aux couples le forfait Run Away Together pour les réservations de quatre nuits ou plus. Ce forfait comprend un champagne de bienvenue et un crédit de 200 $ pour un repas au Lusca, le restaurant phare du centre de villégiature. La période de réservation est ouverte jusqu'au 16 octobre 2023, et la période de voyage est du 25 octobre au 15 décembre 2023.

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et cayes, ainsi que 16 destinations insulaires uniques. Se trouvant à seulement 80 km au large des côtes de la Floride, les Bahamas offrent aux voyageurs un moyen rapide et facile d'échapper à leur quotidien. En plus de proposer des activités de classe mondiale comme la pêche, la plongée et la navigation de plaisance, cette nation insulaire possède des milliers de kilomètres de plages parmi les plus spectaculaires de la planète que peuvent explorer les familles, les couples et les aventuriers. Découvrez pourquoi « C'est tellement mieux aux Bahamas » en consultant www.bahamas.com , ou suivez-nous sur Facebook , YouTube ou Instagram .

