NASSAU, Bahamas, le 5 oct. 2022 /CNW/ -- Avec des protocoles d'entrée nouvellement assouplis et des rayons de soleil tropicaux à l'horizon, c'est le moment idéal de réserver votre voyage aux Bahamas. Voyez par vous-même tout ce que la destination a à offrir, qu'il s'agisse d'expériences culinaires de calibre mondial, de divertissements dynamiques ou d'activités culturelles emballantes.

Le secteur du tourisme poursuit ses activités « Bringing The Bahamas to You » aux États-Unis - En septembre, le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas a souligné le lancement réussi d'activités de vente et de marketing dans les États de la Floride, de New York et du New Jersey. Les activités ont pour but de faire découvrir la culture bahamienne aux chefs de file de l'industrie, partenaires, agents de voyages, médias et influenceurs dans les principaux marchés du monde, tout en incitant les voyageurs à visiter l'endroit. Les autres arrêts prévus aux États-Unis et au Canada comprennent Raleigh et Charlotte, en Caroline du Nord, Toronto, Calgary et Montréal, au Canada, et Los Angeles, en Californie. Le BMOTIA se rendra également à Atlanta, en Géorgie, et à Houston, au Texas.

Les Bahamas assouplissent encore davantage les mesures liées à la COVID-19 - En date du 20 septembre 2022, les exigences en matière de dépistage de la COVID-19 pour entrer aux Bahamas ont été éliminées. Les voyageurs, quel que soit leur statut de vaccination, ne sont plus tenus de se soumettre au test de dépistage de la COVID-19 avant le voyage pour entrer au pays. De plus, à compter du 1er octobre 2022, les masques faciaux ne seront plus exigés dans la plupart des lieux publics. Les voyageurs sont invités à consulter Bahamas.com/travelupdates pour connaître les mesures en vigueur.

South Eleuthera est l'hôte d'un festival sur le thème des retrouvailles -- Les « Homecomings » sont des festivals populaires où les Bahamiens retournent dans leur ville natale pour célébrer et évoquer des souvenirs. Le Wemyss Bight Homecoming Festival , qui aura lieu du 9 au 13 octobre 2022, accueillera les résidents et les visiteurs avec des concerts, de la nourriture et des boissons bahamiennes, et de l'artisanat local.

La course de régates de Harbour Island est de retour -- La course annuelle de régates de Harbour Island , qui aura lieu du 7 au 10 octobre 2022, accueillera les marins et les spectateurs. Les participants qui prendront part à la course sur des eaux cristallines se disputeront des prix en argent et tenteront de remporter le trophée du vainqueur, tandis que les spectateurs pourront magasiner chez les artisans, déguster des boissons et des mets locaux authentiques et assister à des concerts.

Passez vos mercredis soirs à Smith's Point sur l'île de Grand Bahama - Les mercredis soirs sur l'île de Grand Bahama sont sur le point de prendre vie au Smith's Point Fish Fry . À compter de 18 h les mercredis, les convives qui participeront à cette activité phare du Grand Bahama pourront savourer un repas traditionnel mettant en vedette du vivaneau frit, du homard, des galettes à la farine de pommes de terre, une salade de conques et d'autres plats bahamiens authentiques, sur fond de concerts.

Baha Mar lance son premier festival culinaire et artistique annuel - Faites l'expérience de restaurants de calibre mondial et savourez des soupers exclusifs dans des endroits spectaculaires, et participez à des dégustations et à des conversations intimes avec des chefs cuisiniers comme Marcus Samuelsson et Daniel Boulud, ainsi qu'avec le célèbre chef natif de Nassau, Simeon Hall Jr., dans le cadre du premier festival culinaire et artistique des Bahamas , qui aura lieu du 21 au 23 octobre 2022.

Les Bahamas sont nommés à 28 reprises dans les Travelers' Choice Awards du Caribbean Journal Travelers' Choice Awards -- Les îles des Bahamas sont bien représentées dans les Travelers' Choice Awards du Caribbean Journal de 2022. Les catégories vont de la meilleure destination au meilleur hôtel, en passant par le meilleur bar de plage. Vous pouvez voter en ligne jusqu'au 19 octobre 2022.

Les Bahamas s'illustrent dans le Scuba Diving Magazine -- Les participants aux prix du Choix du lecteur de 2023 de la Scuba Diving Magazine ont nommé les Bahamas comme une destination de choix pour les aventures aquatiques dans 13 catégories, notamment les meilleures eaux pour les rencontres avec la faune aquatique (no 1), les cavernes (no 2), les épaves (no 3) et les débutants (no 3).

Pour une liste complète des offres et des forfaits à prix réduit pour les Bahamas, visitez www.bahamas.com/deals-packages .

Vous pouvez gagner une nuit gratuite au Green Turtle Club Resort & Marina - Les invités qui se rendront à Abaco et réserveront sept nuits consécutives au Green Turtle Club Resort & Marina obtiendront une nuit gratuite. L'offre s'applique à tous les types de chambres, y compris les villas riveraines.

Les pilotes privés qui visitent les îles des Bahamas recevront un crédit de 150 $ -- Les pilotes privés qui réservent un séjour de deux nuits dans les hôtels participants du Bahama Out Islands Promotion Board d'ici le 30 juin 2023, pour un voyage jusqu'au 31 octobre 2023, recevront un crédit de 150 $.

