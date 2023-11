NASSAU, Bahamas, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Les voyageurs qui cherchent à échapper au froid de l'automne ne devraient pas hésiter à se tourner vers les îles des Bahamas. Avec des vols directs récemment lancés cet automne, la destination de 16 îles est plus accessible que jamais et offre diverses activités de divertissement, des tournois compétitifs aux événements sportifs, en passant par les célébrations locales et les festivals culinaires.

NOUVELLES

De la côte ouest à l'Est, les voyageurs américains ont un meilleur accès aux Bahamas - Il est plus facile que jamais de se rendre sur les plages idylliques des Bahamas. À compter du 4 novembre 2023, JetBlue offrira son tout premier service hebdomadaire sans escale de l'aéroport international de Los Angeles (LAX) à l'aéroport international Lynden Pindling (LPIA) de Nassau. De plus, Bahamasair reprend le service de l'aéroport international Raleigh-Durham (RDU) à l'aéroport international Grand Bahama (GBIA) le 12 novembre 2023, permettant de joindre Freeport en moins de deux heures.

Deux fois par semaine, Makers Air lance des vols sans escale à destination de Long Island au départ de Fort Lauderdale - Makers Air a annoncé de nouveaux vols sans escale deux fois par semaine à destination de Long Island, un lieu connu pour ses falaises à couper le souffle et ses merveilles écologiques, notamment le Trou Bleu de Dean et la grotte de Hamilton. À partir du 14 décembre 2023, le service opérera entre l'aéroport de Fort Lauderdale Executive (FXE) et l'aéroport Stella Maris (SML), tous les jeudis et dimanches.

Rick Fox présente la première maison à carbone négatif du monde aux Bahamas - Nassau, aux Bahamas, abrite maintenant la première maison en béton à carbone négatif au monde construite par Partanna Global , fondée par l'ancien joueur de la NBA et entrepreneur bahamien, Rick Fox, de même que l'architecte primé, Sam Marshall. En partenariat avec le gouvernement des Bahamas, 1 000 maisons seront construites avec le nouveau matériau, renforçant ainsi l'engagement du pays à lutter contre la crise climatique mondiale.

Le deuxième salon annuel des yachts de location aux Bahamas annonce les dates de 2024 - Après des débuts impressionnants, le salon des yachts de location aux Bahamas devrait reprendre du 25 au 28 janvier 2024. L'événement, réservé aux courtiers en location, aura lieu dans les principales marinas de Nassau et de Paradise Island, notamment Atlantis Paradise Island, Bay Street Marina, Nassau Cruise Port, The Pointe Marina et Hurricane Hole Superyacht Marina.

Célébrez l'Action de grâces au paradis à Baha Mar - Cette année, les voyageurs pourront créer de nouvelles traditions à Baha Mar. Le centre de villégiature offrira une série d'événements organisés, allant des occasions de rendre service à la communauté à de sublimes options de souper des Fêtes. Vous pourrez réserver une table au Café Boulud , qui servira un festin à prix fixe à l'occasion de l'Action de grâces ou faire l'expérience d'un repas familial spécial au Costa .

Les athlètes et les amateurs de basketball de la NCAA sont en route pour les Bahamas - Les Bahamas célèbrent le début de la saison de la NCAA avec le tournoi de basketball Battle 4 Atlantis de 2023 qui se tiendra à Atlantis Paradise Island, du 18 au 24 novembre 2023. Les amateurs peuvent encourager leurs équipes préférées lors de la Tailgate Party le 22 novembre 2023.

Le triathlon de Conchman revient sur l'île de Grand Bahama - Le 4 novembre 2023, le triathlon de Conchman revient à Taino Beach, sur l'île de Grand Bahama. La course poursuit sa tradition, qui consiste à inviter les visiteurs et les habitants de tous âges à concourir depuis 1986. L'inscription en ligne s'est terminée le 1er novembre 2023.

Les propriétaires de yachts Viking se rendront au Bimini Big Game Club Resort - Le Bimini Big Game Club Resort & Marina accueillera le tout premier tournoi annuel de la fin de semaine des propriétaires de yachts Viking , du 9 au 12 novembre 2023. L'événement exclusif animé par le capitaine Chase Camacho rassemblera des pêcheurs à la ligne adultes et juniors.

Les pêcheurs à la ligne sont invités à la 7e Coupe de la charité annuelle Old Bahama Bay Wahoo - Les pêcheurs à la ligne de la Floride et des Bahamas chasseront dans les eaux turquoise infinies de l'île de Grand Bahama pour courir la chance d'attraper le plus gros wahoo de la Coupe de la charité Old Bahama Bay Wahoo . Les participants se retrouveront au Old Bahama Bay Resort & Marina du 16 au 18 novembre 2023.

Les îles Abacos célèbrent leurs eaux abondantes avec le tout premier Seafood Festival - Le tout premier Seafood Festival à Crown Haven, Abaco, aura lieu le 18 novembre 2023 et commencera à 12 h (HE). L'événement mettra à l'honneur une fusion entre la riche culture maritime et les spécialités culinaires du chapelet d'îles, avec une compétition amicale et des spectacles.

Great Exuma organise le Farmer's Hill & Old Place Homecoming - Les visiteurs sont invités à se rendre à Exuma pour célébrer la culture et les traditions authentiques bahaméennes lors de la fête du Farmer's Hill & Old Place Homecoming le 23 novembre 2023. Les festivités familiales comprendront des mets locaux et des spectacles.

La tradition de voilier sloop à l'honneur pour la première fois lors de l'événement Best of the Best Regatta - La culture bahaméenne sera à l'honneur lors de l'édition 2023 de la Best of the Best Regatta qui se tiendra du 30 novembre au 3 décembre à Montagu Bay, à Nassau. L'événement de quatre jours devrait attirer plus de 200 capitaines de sloop de tout l'archipel, mettant en valeur l'habileté et l'esprit sportif qui caractérisent le sport national des Bahamas.

Les Bahamas remportent les meilleurs prix et récompenses de voyage - Les îles des Bahamas ont obtenu une place dans le très convoité « The Best Islands in the World: 2023 Readers' Choice Awards » du Conde Nast Traveler . De plus, le Caribbean Journal a désigné le Graycliff Hotel de Nassau comme le « Meilleur hôtel-boutique des Bahamas » et Travel Weekly a décerné aux Bahamas et à Magical Vacation Planner un prix Gold Magellan dans la catégorie Marketing de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.

Le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas se rendra au salon DEMA 2023 - Des représentants du ministère se rendront au salon annuel de la Diving Equipment & Marketing Association (DEMA) à la Nouvelle-Orléans du 14 au 17 novembre 2023 pour présenter les meilleures offres de plongée de l'archipel. Tout au long du salon, le ministère organisera des réunions individuelles avec des partenaires de plongée, deux séminaires axés sur le tourisme de restauration des coraux dans les Bahamas et un cinq à sept sur les Bahamas avec des jeux aux stands pour gagner des voyages de plongée et des prix fournis par des partenaires de plongée.

PROMOTIONS ET OFFRES

Pour une liste complète des offres et des forfaits à prix réduit aux Bahamas, visitez www.bahamas.com/deals-packages . À compter du 13 novembre 2023, les voyageurs pourront trouver des offres encore plus intéressantes pour le Vendredi fou et le Cyberlundi à www.bahamas.com/cyberweek2023 .

Atlantis Paradise Island offre un forfait spécial pour la Journée des célibataires - Atlantis Paradise Island célèbre la Journée nationale des célibataires le 11 novembre 2023 avec une offre spéciale disponible à la réservation pendant 24 heures. Le forfait « Singles Day » commence à 1 111 $ pour deux et comprend des séjours à prix réduit aux hôtels The Coral, The Royal, The Reef et The Cove pour certaines dates de voyage en 2024.

Les visiteurs peuvent se rendre gratuitement de Nassau aux îles Out - Les résidents américains et canadiens peuvent profiter d'une offre à durée limitée pour explorer les îles Out à prix réduit. Les personnes avec des séjours d'hôtel préalablement réservés de quatre nuits ou plus dans les établissements participants aux îles Out peuvent gagner jusqu'à deux billets d'avion gratuits ou deux places à bord d'un traversier de Bahamas Ferries au départ de Nassau. La période de réservation des voyages qui auront lieu jusqu'au 30 avril 2024 prend fin le 13 novembre 2023.

Profitez de 20 % de rabais sur les réservations au Goldwynn Resort & Residences - Les voyageurs qui réservent leur séjour au Goldwynn Resort & Residences , le complexe de luxe en bord de mer le plus récent de Nassau, avant le 30 novembre 2023 recevront 20 % de rabais sur leur séjour. Cette offre exclusive et limitée dans le temps est une merveilleuse façon de découvrir ce lieu tranquille et privé et les commodités immaculées du complexe de 81 chambres qui a fait ses débuts sur Cable Beach plus tôt cette année.

À PROPOS DES BAHAMAS

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et cayes, ainsi que 16 destinations insulaires uniques. Se trouvant à seulement 80 km au large des côtes de la Floride, les Bahamas offrent aux voyageurs un moyen rapide et facile d'échapper à leur quotidien. En plus de proposer des activités de classe mondiale comme la pêche, la plongée et la navigation de plaisance, cette nation insulaire possède des milliers de kilomètres de plages parmi les plus spectaculaires de la planète que peuvent explorer les familles, les couples et les aventuriers. Découvrez pourquoi « C'est tellement mieux aux Bahamas » en consultant le site www.bahamas.com ou sur Facebook , YouTube ou Instagram .

