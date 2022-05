NASSAU, Bahamas, le 4 mai 2022 /CNW/ - À l'approche de la saison des activités estivales, les Bahamas se préparent à accueillir les visiteurs en leur proposant des aubaines et des promotions, ainsi que le retour de festivités très attendues et le lancement de nouveaux événements culturels. Grâce à l'augmentation du transport aérien vers la destination, il sera plus facile que jamais de voyager aux Bahamas cet été.

NOUVELLES

L'île Grand Bahama lance une nouvelle expérience culturelle -- Découvrez la nouvelle Port Lucaya XPERIENCE au Port Lucaya Market Place de l'île Grand Bahama, de 9 h à 14 h, tous les mardis et vendredis jusqu'au 10 juin 2022. On y présentera des démonstrations culinaires de cuisine bahamienne, des spectacles junkanoo, de la musique locale, et plus encore.

Retour de la compétition de pêche sur invitation de Walker's Cay -- À la fine pointe de la technologie, la marina Walker's Cay accueillera la deuxième édition de la compétition de pêche sur invitation de Walker's Cay du 18 au 21 mai, une compétition au cours de laquelle jusqu'à 45 bateaux de pêcheurs se disputeront la plus grosse prise.

Retour de l'événement annuel « Backyard Festival à Harbour Island -- Les gens du coin et les visiteurs sont invités à assister au festival annuel « Backyard Festival », qui aura lieu le 21 mai sur la rue historique de Bay Steet, à Harbour Island . Parmi les festivités culturelles, mentionnons la cuisine bahamienne et la parade Junkanoo.

Coral Vita est maintenant ouverte au public -- La ferme de coralliculture Coral Vita , lauréate du prix Earthshot, est maintenant ouverte au public. À partir de 15 $, les visiteurs peuvent réserver une visite interactive pour en apprendre davantage sur l'importance de la conservation des océans.

Tropic Ocean Airways s'associe à Wheels Up -- Tropic Ocean Airways et Wheels Up offrent aux voyageurs un plus grand choix de vols pouvant être réservés liant Fort Lauderdale et les Bahamas, notamment les îles Nassau, Bimini et Berry.

Western Air lance de nouveaux vols quotidiens entre Fort Lauderdale et Nassau -- Western Air lance un vol quotidien vers Nassau à partir de l'aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood à compter du 19 mai 2022. Les voyageurs peuvent réserver maintenant sans avoir à payer de frais de modification.

Les Bahamas remportent gros lors du gala « HSMAI Adrian Awards » -- Le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas a reçu de grands honneurs lors du gala « HSMAI Adrian Awards » de cette année, qui mettent l'accent sur l'excellence en publicité d'hébergement, en marketing numérique et en relations publiques. Le ministère a remporté deux prix Adrian Argent pour la relance de son « Programme d'agent des Bahamas » et ses efforts de communications associés à l'île d'Andros Island dans les catégories marketing de relance et marketing intégré, respectivement.

PROMOTIONS ET OFFRES

Pour obtenir la liste complète des promotions, des offres et des forfaits offerts pour des vacances aux Bahamas, visitez le www.bahamas.com/deals-packages .

Obtenez un rabais de 10 % grâce au forfait estival du Caerula Mar Club - -- Le centre de villégiature de luxe Caerula Mar Club offre aux clients un rabais de 10 % sur un séjour de quatre nuits ou plus s'ils réservent directement en utilisant le code promotionnel CMGUEST jusqu'au 31 mai 2022. L'offre est valide jusqu'au 8 août 2022.

Obtenez une cinquième nuitée gratuite au Margaritaville Beach Resort Nassau -- Les clients qui séjournent au Margaritaville Beach Resort Nassau pour quatre nuitées peuvent obtenir la cinquième nuitée gratuite, en plus d'un crédit de 500 $ valable pour les commodités et les restaurants sur place.

