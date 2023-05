NASSAU, Bahamas, 4 mai 2023 /CNW/ -- Ce mois-ci, vivez l'équilibre parfait entre détente et aventure inoubliable dans l'archipel des 16 îles des Bahamas. En mai, les visiteurs verront de leurs propres yeux pourquoi « C'est tellement mieux aux Bahamas », en profitant de moments privilégiés pour les mamans, de tournois sportifs sur terre et en mer, ou en participant à des efforts de conservation des océans d'envergure mondiale.

La construction du parcours de golf Heritage de Jack Nicklaus débute à Jack's Bay Eleuthera - La construction du premier parcours de golf Heritage de Jack Nicklaus , un projet de plus de 20 millions de dollars, a commencé à Jack's Bay Eleuthera. Le terrain de golf de championnat de 18 trous doit ouvrir ses portes en 2025, il s'ajoute au parcours court de 10 trous conçu par Tiger Woods.

Baha Mar accueille le tournoi de golf sur invitation Derek Jeter - Du 11 au 14 mai 2023, le très attendu tournoi de golf sur invitation Derek Jeter accueillera une série de golfeurs de renom au terrain de golf Royal Blue de Baha Mar, à Nassau. Une série d'événements spéciaux supplémentaires aura lieu au centre de villégiature au profit de la fondation Jeter's Turn 2.

Le tournoi de pêche Reel Bender aura lieu au Abaco Club - Les eaux profondes des Bahamas regorgent de marlins bleus, de mahi-mahi et d'espadons. Du 11 au 13 mai 2023, vous pouvez tenter votre chance au tournoi de pêche Reel Bender au Abaco Club, au cours duquel des participants de toutes catégories, de la pêche féminine aux pêcheurs débutants, pourront s'affronter pour remporter quotidiennement des prix en espèces. Les frais d'inscription commencent à 350 $.

Le chef Jean-Georges organise un souper devant le coucher de soleil à l'Ocean Club - Jean-Georges Vongerichten, le chef récompensé par une étoile au Michelin, organisera un souper familial sur la plage au coucher du soleil à son restaurant Dune à l'Ocean Club, un complexe hôtelier du Four Seasons, le 12 mai 2023. Cette expérience est proposée à partir de 525 $ par personne, et elle comprend un apéro, des hors-d'œuvre et un spectacle. Les réservations se feront selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Le Café Boulud du Rosewood Baha Mar organise un brunch pour la fête des Mères - À l'occasion de la fête des Mères, réservez une table au Café Boulud du Rosewood Baha Mar pour l'événement « A Rosé Affair » , un raffiné brunch à la française permettant de célébrer la maman de votre vie. Le brunch à volonté est offert à partir de 140 $ par personne et il comprend notamment du saumon fumé, des huîtres, des œufs à la bénédictine aux crevettes de Key West.

Lancement de la fin de semaine « Blue Carbon Open » sur l'île de Great Exuma au profit de la conservation des océans - La première fin de semaine Blue Carbon Open aura lieu au Grand Isle Resort à The Exumas du 12 au 14 mai 2023. Cette expérience unique comprend des missions de conservation des océans, du golf de classe mondiale, des conversations sur le climat et des divertissements nocturnes à Emerald Bay. Les forfaits pour quatre personnes commencent à 999 $ et les bénéfices seront versés à l'organisation sans but lucratif Beneath The Waves , qui est spécialisée en protection des océans.

Pour obtenir une liste complète des offres et des forfaits à prix réduit aux Bahamas, visitez la page https://www.bahamas.com/deals-packages .

Offrez-vous des vacances de plongée de rêve à la plage du Viva Wyndham Fortuna - Du 18 au 24 juin 2023, la troisième édition de la semaine de la plongée de l'île de Grand Bahama réunit les ambassadeurs de plongée des Bahamas, des plongeurs certifiés en milieu naturel ainsi que des organisateurs locaux pendant cinq jours de plongées sur mesure sur les principaux sites de plongée, y compris les épaves et les récifs. Le « forfait de plongée » à la plage de Viva Wyndham Fortuna comprend six nuits d'hébergement tout compris, tous les repas et les boissons, le transport sur l'île ainsi que des spectacles tous les soirs. Places limitées, prix à partir de 1 612 $.

Découvrez la beauté d'Eleuthera à The Cove Eleuthera - Découvrez la beauté d'Eleuthera à The Cove Eleuthera - Cet emplacement est célèbre en raison de son emplacement isolé et de son atmosphère intime. Ceux qui y réservent un séjour de trois nuits peuvent maintenant choisir le forfait « Explore Eleuthera » , qui comprend une visite guidée d'une demi-journée sur l'île de Preacher's Cave, de Queen's Bath et de Glass Window Bridge, ainsi qu'un panier de pique-niques pour deux personnes et un crédit de 200 $ à utiliser au centre de villégiature.

Célébrez la fête des Mères au Grand Lucayan - Quelle maman ne rêve pas de se réveiller sous le soleil et sur les plages de sable blanc de l'île de Grand Bahama, une magnifique île familiale? Le complexe hôtelier tout compris Grand Lucayan offre un forfait « Bed & Brunch » d'une nuit seulement, qui comprend une réduction de 50 % sur une chambre supérieure avec vue sur la marina et un brunch le dimanche avec des animations locales La fenêtre de réservation s'étend maintenant jusqu'au 14 mai 2023, pour des voyages qui auront lieu du 13 au 14 mai 2023.

