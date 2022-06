QUOI DE NEUF AUX BAHAMAS EN JUIN

NASSAU, Bahamas, 2 juin 2022 /CNW/ - Le premier jour de l'été se profile à l'horizon, et l'énergie des îles des Bahamas sera rajeunie par un calendrier rempli d'événements culturels convoités. Les voyageurs peuvent choisir de se détendre sur la plage ou d'organiser leur itinéraire de vacances autour d'événements des plus populaires, comme les régates, les festivals de musique et les célébrations traditionnelles.

DU NOUVEAU

La régate gonfle ses voiles à Long Island - Le port de Salt Pond accueille les capitaines de sloop et les spectateurs lors de la Long Island Regatta , du 1er au 4 juin 2022. Les participants se disputeront différentes bourses - et le prestige du vainqueur -, pendant que les visiteurs seront tentés par l'offre d'artisanat et de gastronomie authentiquement locale.

La compétition s'intensifie autour de l'île de Grand Bahama - Joignez-vous aux participants de la deuxième édition annuelle du tournoi de pêche au thon Battle Ground Bahamas , du 2 au 4 juin 2022, pour une aventure excitante autour de l'île de Grand Bahama.

Le festival annuel de l'ananas revient à Eleuthera - La douceur de l'été et le goût sucré de notre fruit vedette sont de retour à Gregory Town, sur l'île d'Eleuthera, pour le festival annuel de l'ananas , les 3 et 4 juin 2022. En plus de célébrer le patrimoine agricole de l'île, les festivités comprennent des spectacles musicaux, des jeux interactifs et des concours culinaires.

Le Rake » N Scrape Festival de Cat Ilsand célèbre la musique locale - Les résidents et visiteurs de Cat lsand sont invités à danser aux sons du Rake » N Scrape Festival du 2 au 4 juin 2022. Profitez des spectacles d'artistes locaux et nationaux, de la cuisine locale et des produits artisanaux authentiques.

Le complexe hôtelier Ocean Club Four Seasons, célèbre ses 60 ans - Pour marquer ses 60 ans aux Bahamas, le Ocean Club Four Seasons inaugure une nouvelle ère d'élégance et de chic avec des expériences culinaires et une programmation ultraexclusives.

PROMOTIONS ET OFFRES

Pour obtenir la liste complète des promotions, offres et forfaits offerts dès maintenant pour des vacances aux Bahamas, visitez le www.bahamas.com/fr/deals-packages .

Une offre estivale irrésistible au Atlantis Paradise Island - Les invités qui réservent quatre nuits consécutives ou plus avant le 8 juin 2022 à l'hôtel The Royal ou The Coral d' Atlantis Paradise Island profiteront d'une quatrième nuitée gratuite. La période d'offre se termine le 31 octobre 2022.

Du plaisir en famille au Margaritaville Beach Resort de Nassau - Cet été, réservez un séjour de cinq nuits au Margaritaville Beach Resort de Nassau afin de profiter de l'offre « Fam » tastic Stay & Play pour recevoir un crédit de 350 $ sur l'achat de nourriture et boissons, ainsi qu'un accès illimité au parc aquatique Fins Up et au camp d'été Parakeets. La période d'offre se termine le 19 novembre 2022.

Le Caerula Mar Club et EvoJets proposent le forfait mariage de vos rêves - Situé à Andros, le luxueux complexe hôtelier Caerula Mar Club offre, en association avec l'entreprise de vols nolisés en jet privé EvoJets , le forfait mariage Beachfront Bliss . Ce forfait comprend le transport VIP aller-retour, trois nuits d'hébergement pour le couple et leurs invités, ainsi que des essentiels comme le gâteau de mariage et le bouquet de la mariée. La période de réservation se termine le 31 décembre 2022.

À PROPOS DES BAHAMAS Découvrez pourquoi « C'est tellement mieux aux Bahamas » en visitant le www.bahamas.com/fr/ ou sur Facebook , YouTube ou Instagram .

DEMANDES DES MÉDIAS

Anita Johnson-Patty

Ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas

[email protected]

Weber Shandwick

Relations publiques

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749567/Bahamas_Logo.jpg

SOURCE The Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation