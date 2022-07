NASSAU, Bahamas, 4 juillet 2022 /CNW/ - Grâce aux protocoles d'entrée nouvellement assouplis et à un grand nombre de nouveaux vols, il est maintenant beaucoup plus facile de se rendre aux Bahamas. De plus, grâce aux activités estivales amusantes et aux offres estivales emballantes, c'est le moment idéal pour les voyageurs d'explorer les îles.

NOUVELLES

Les Bahamas assouplissent les protocoles d'entrée - Depuis le 19 juin 2022, tout voyageur entrant aux Bahamas, quel que soit son statut de vaccination, n'est plus tenu de présenter une demande de visa de santé pour entrer aux Bahamas . De plus, les voyageurs vaccinés n'ont plus besoin de soumettre un test de dépistage de la COVID-19 négatif à leur arrivée, ce qui simplifie les voyages aux Bahamas.

Bahamasair relance la liaison entre Orlando et Grand Bahama - Du 30 juin au 10 septembre, Bahamasair offre aux Floridiens de nouvelles options pour atteindre l'île de Grand Bahama. Pendant ce temps, les vols sans escale auront lieu deux fois par semaine et peuvent coûter aussi peu que 297 $ aller-retour.

Les Boating Flings battent leur plein - Cet été, l'Office du tourisme des Bahamas accueillera des plaisanciers dans des caravanes, à travers le Gulf Stream et dans les magnifiques eaux des Bahamas, dans le cadre d'une série de Boating Flings passionnants. Les participants pourront profiter de diverses activités dans les îles, savourer une délicieuse cuisine bahamienne et vivre des expériences bahamiennes authentiques.

Le festival d'été Junkanoo, qui aura lieu en juillet 2022, et le festival d'été Bahamas Goombay, en juillet et août 2022, sont de retour. Pour en savoir plus, visitez www.Bahamas.com/events .

Performance en direct d'Ashanti et de Robin Thicke à l'Atlantis Paradise Island Music Series - Robin Thicke, cinq fois en nomination aux prix Grammy, et Ashanti, chanteuse et auteure-compositrice primée aux prix Grammy, chanteront en direct à l'Atlantis Paradise Island, à Casuarina Beach, le 16 juillet 2022. Les billets sont en vente à partir de 51,70 $.

Le Bimini Big Game Club inaugure un nouveau restaurant au bord de l'eau - Le Bimini Big Game Club accueille désormais le Bimini Seafood Company and Conch Bar , où les clients peuvent déguster des mets bahamiens frais et des cocktails classiques, des crevettes ivres aux Bahama Mamas, dans un cadre extérieur détendu.

Le Disney Wish prendra la mer pour son voyage inaugural - Le Disney Wish partira de Port Canaveral, en Floride, pour son voyage inaugural le 14 juillet 2022. Il offrira aux voyageurs des croisières de trois et quatre nuits aux Bahamas, avec des arrêts à l'île privée de Disney, Castaway Cay.

PROMOTIONS ET OFFRES

Pour une liste d'offres et de forfaits à prix réduit pour les Bahamas, visitez www.bahamas.com/deals-packages .

Profitez de la 7e nuit gratuite au Taino Beach Resort - Les clients qui réservent un séjour de six nuits au Taino Beach Resort peuvent obtenir la septième nuit gratuitement. La station balnéaire située sur l'île de Grand Bahama offre des vues époustouflantes et de nombreuses commodités qui en font un lieu idéal pour des vacances en famille.

Obtenez un mariage gratuit au Sandals Royal Bahamian - Les amoureux qui séjournent au Sandals Royal Bahamian à Nassau pendant plus de trois nuits profiteront d'un mariage gratuit comprenant un lieu pour la cérémonie, un bouquet et un gâteau. L'offre est valide pour les voyages effectués avant le 31 décembre 2022.

À PROPOS DES BAHAMAS

Découvrez pourquoi « C'est tellement mieux aux Bahamas » en consultant www.bahamas.com Facebook , YouTube ou Instagram .

DEMANDES DES MÉDIAS

