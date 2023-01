QUOI DE NEUF AUX BAHAMAS EN JANVIER 2023

NASSAU, Bahamas, 5 janvier 2023 /CNW/ - Il n'y a pas de meilleur moment pour visiter les Bahamas que l'hiver. Alors que les températures baissent dans une grande partie du monde, le soleil continue de briller sur l'archipel. Tout au long de l'année 2023, les voyageurs pourront participer aux célébrations marquant le 50e anniversaire de l'indépendance. Les festivités de Junkanoo plus grandes que nature, les forfaits hôteliers spéciaux et les innombrables occasions d'explorer le soleil, le sable et la mer seront au rendez-vous.

NOUVELLES

Célébrations de Junkanoo à Nassau -- Après une pause de deux ans à cause de la pandémie, le festival culturel des Bahamas a effectué son retour très attendu sur la rue Bay de Nassau en décembre, vendant plus de 2 500 billets pour ses célébrations du lendemain de Noël (26 décembre) et du jour de l'An (2 janvier). Les événements se poursuivront dans les îles Out en janvier avec Festivals de Junkanoo sur les îles Exumas (6 janvier) et sur l'île Cat (10 janvier).

Hidden Worlds et les Bahamas lancent une expérience culinaire immersive à Miami -- Hidden Worlds, une entreprise connue pour ses événements immersifs, revient à Miami en partenariat avec les îles des Bahamas pour accueillir une boutique culinaire éphémère pendant 13 jours alliant art, divertissement et efforts de conservation. Des billets pour « Notre océan, notre monde », qui aura lieu du 15 février au 4 mars 2023, sont maintenant disponibles à l'achat. Une partie des recettes de l'événement, qui vise à accroître la sensibilisation à la conservation des océans, profitera à Beneath the Waves , un organisme sans but lucratif voué à la protection des écosystèmes océaniques.

JetBlue lancera des vols quotidiens de New York à Nassau -- À compter du printemps 2023, les New-Yorkais pourront atteindre rapidement et facilement les plages de sable blanc des Bahamas grâce à des vols quotidiens directs avec JetBlue entre l'aéroport LaGuardia (LGA) et l'aéroport international Lynden Pindling (LPIA).

Ouverture d'un nouvel aéroport international sur les îles Berry -- Le 16 décembre, les Bahamas ont officiellement ouvert leur nouvel aéroport international, le Great Harbour Cay Airport sur les îles Berry . Les transporteurs aériens Aztec Airways, Tropic Ocean Airways et Makers Air offrent tous des vols à partir de Fort Lauderdale, en Floride.

Les Bahamas récompensées aux USA Today 10Best Readers' Choice Awards 2023 -- Les îles des Bahamas ont remporté neuf prix des USA Today 10Best Readers' Choice Awards 2023. Parmi les distinctions, mentionnons « Meilleure attraction des Caraïbes » et « Meilleure plage des Caraïbes », qui ont été attribuées respectivement au parc national Lucayan (nº 7) et à la plage tropicale de Cancer (nº 5).

Quatre des campagnes numériques des Bahamas remportent le prix Platinum Viddy -- Les Bahamas remportent le prix Platinum Viddy pour les quatre campagnes de tourisme numérique suivantes : Lady of the Pineapple Fields , Fly Away , Secrets of the West End et Welcome to Cat Island .

PROMOTIONS ET OFFRES

Pour une liste complète des offres et des forfaits à prix réduit aux Bahamas, visitez www.bahamas.com/deals-packages .

Économisez cet hiver grâce aux forfaits de vol et d'hébergement offerts par Vacation Express -- En partenariat avec Vacation Express , les voyageurs qui prennent un vol de l'aéroport international Raleigh-Durham (RDU) à Freeport, île de Grand Bahama (FPO), pourront réserver un forfait de vacances de trois nuitées à partir de 699 $. Le forfait comprend un billet d'avion aller-retour et l'hébergement à l'hôtel tout inclus Lighthouse Pointe à Grand Lucayan .

Promotions d'hiver depuis les États-Unis et le Canada uniquement pour les résidents des États-Unis et du Canada qui se rendent aux îles Out -- Réservez au préalable un séjour de quatre nuitées ou plus dans une propriété des îles Out participante et obtenez un crédit aérien de 250 $ . Il est possible de réserver jusqu'au 31 janvier 2023 pour un voyage jusqu'au 31 août 2023. Des dates d'interdiction et modalités s'appliquent.

Célébrez le 60e anniversaire de l'Ocean Club avec style -- L'Ocean Club, un centre de villégiature Four Seasons, aux Bahamas, célèbre son 60e anniversaire du 10 au 12 février 2023. Pour participer aux célébrations, les visiteurs peuvent réserver le forfait « Diamond Anniversary Celebration Package », qui comprend une nuit au centre de villégiature, ainsi que des billets pour la réception « Les diamants sont éternels » sur le thème de l'héritage 007 de James Bond du centre de villégiature. Pour en savoir plus sur les prix et obtenir d'autres renseignements, veuillez communiquer avec l'équipe de réservation à [email protected]

Joignez-vous aux célébrations des 25 ans d'Atlantis Paradise Island pour obtenir un rabais de 25 % -- Pour célébrer le 25e anniversaire d' Atlantis Paradise Island , le centre de villégiature offre aux visiteurs de The Coral, The Royal et The Reef jusqu'à 25 % de réduction sur un séjour de plus de 5 nuitées. La période de réservation est du 1er au 25 janvier 2023 pour des voyages jusqu'au 15 décembre 2023.

À PROPOS DES BAHAMAS

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et cayes, ainsi que 16 destinations insulaires uniques. Se trouvant à seulement 80 km au large des côtes de la Floride, les Bahamas offrent aux voyageurs un moyen rapide et facile d'échapper à leur quotidien. En plus de proposer des activités de classe mondiale comme la pêche, la plongée et la navigation de plaisance, cette nation insulaire possède des milliers de kilomètres de plages parmi les plus spectaculaires de la planète que peuvent explorer les familles, les couples et les aventuriers. Découvrez pourquoi « C'est tellement mieux aux Bahamas » en consultant www.bahamas.com or sur Facebook , YouTube ou Instagram .

DEMANDES DES MÉDIAS

