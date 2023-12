NASSAU, Bahamas, 1 décembre 2023 /CNW/ - Les voyageurs peuvent choisir le soleil en cette période des Fêtes en visitant une ou plusieurs des 16 destinations distinctes des îles des Bahamas. Entre les événements festifs et les célébrations très attendues du festival Junkaroo prévues le lendemain de Noël et au jour de l'An, les visiteurs ont amplement l'occasion de vivre des souvenirs impérissables en famille.

NOUVELLES

Les îles des Bahamas fracassent de nouveaux records du nombre de touristes en 2023 : les Bahamas ont connu une année charnière en 2023. Le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas est ravi d'annoncer que la destination a déjà dépassé le nombre total de visiteurs pour l'ensemble de 2019. En plus de ce nombre record de visiteurs, le pays a également célébré son jubilé d'or en juillet.

Junkanoo illuminera Bay Street lors des célébrations du lendemain de Noel et du Jour de l'an - Junkanoo, le festival culturel national des Bahamas, est de retour pour ses plus grandes célébrations dans le centre-ville de Nassau qui auront lieu le lendemain de Noël (26 décembre 2023) et le 1er janvier 2024. Junkanoo est un festival culturel qui met à l'honneur le riche patrimoine de la diaspora africaine. Cette tradition haute en couleur témoigne aussi de la force et de la résilience du peuple bahamien.

Alaska Air lance ses premiers vols vers les Bahamas - À compter du 15 décembre 2023, Alaska Air offrira quatre vols hebdomadaires au départ de l'aéroport international de Los Angeles (LAX) et trois vols hebdomadaires au départ de l'aéroport international de Seattle-Tacoma (SEA) vers l'aéroport international de Nassau Lyden Pindling (NAS). Les voyageurs de la côte ouest auront de nouvelles occasions d'explorer la capitale ou de prendre une courte correspondance vers l'une des îles Out, ce qui leur permettra de vivre une vaste gamme d'expériences dans la destination aux 16 îles. Pour en savoir plus ou réserver un vol, visitez www.alaskaair.com .

Deux fois par semaine, Makers Air lance des vols sans escale à destination de Long Island au départ de Fort Lauderdale - Makers Air a annoncé de nouveaux vols sans escale deux fois par semaine à destination de Long Island, un lieu connu pour ses falaises à couper le souffle et ses merveilles écologiques, notamment le Trou Bleu de Dean et la grotte de Hamilton. À partir du 14 décembre 2023, le service opérera entre l'aéroport de Fort Lauderdale Executive (FXE) et l'aéroport Stella Maris (SML), tous les jeudis et dimanches.

Albany accueille le HERO World Challenge - Le HERO World Challenge 2023 , un tournoi de golf exclusif organisé par Tiger Woods, est de retour cette année. L'événement se déroule du 27 novembre au 3 décembre 2023 sur le Championship Golf Course, le parcours de golf à normale 72 d'Albany, aux Bahamas.

Les Bahamas présentent de nouveaux événements culturels sur l'île de Grand Bahama - Durant ce mois de décembre, les visiteurs de l'île Grand Bahama pourront participer à de nouveaux événements hebdomadaires visant à plonger les voyageurs dans la culture locale, y compris « Rake n Scrape », un événement qui a lieu à différents endroits tous les jeudis, de 19 h à 21 h, jusqu'au 28 décembre 2023. De plus, le transport sera offert gratuitement à partir de tous les hôtels de la région de Freeport. Les voyageurs sont invités à participer aux « Bonfire Fridays » sur le site du festival de Freetown jusqu'au 29 décembre. L'événement met en vedette des spectacles de danseurs de feu, de la cuisine bahamienne et du limbo. Le prix d'entrée s'élève à 25 $ par personne, transport compris.

L'aéroport de South Bimini fera l'objet de rénovations d'une valeur de 80 millions de dollars - Les prochains passagers à se rendre à l'aéroport de South Bimini profiteront d'une aérogare améliorée à la suite de la signature d'un contrat de gérance entre les Bahamas et Bimini Airport Development Partners Limited. Ce contrat de 30 ans comprend deux phases et vise à soutenir l'augmentation du nombre de visiteurs grâce à des améliorations initiales de la piste et améliorations temporaires, ainsi qu'à la construction d'une toute nouvelle aérogare de passagers.

Atlantis Paradise Island célèbre l'arrivée de 2024 en fanfare avec l'événement musical « Party Like A Royal » - La série d'activités de la fin de semaine du Nouvel An d' Atlantis Paradise Island est de retour avec des artistes vedettes, dont Neil Patrick Harris, acteur lauréat d'un prix Tony et cinq fois lauréat d'un prix Emmy, Timbaland , super producteur et artiste multiplatine lauréat d'un prix GRAMMY®, Maroon 5, groupe multiplatine et lauréat d'un prix GRAMMY®, et bien plus Les festivités ouvertes aux clients et au public se dérouleront du 30 au 31 décembre 2023. Vous pouvez acheter vos billets en ligne ici .

Baha Mar célèbre les Fêtes avec une multitude de programmes festifs - Du 14 au 31 décembre 2023, Baha Mar accueillera une série de festivités saisonnières, allant des divertissements pour les enfants et les adolescents aux célébrations culturelles, en passant par les plaisirs culinaires. La programmation comprend le « Kids Holiday Festival », le « Nutcracker Afternoon Tea », des spectacles dans le cadre du Junkanoo et bien plus encore. Pour en savoir plus sur les offres saisonnières du centre de villégiature, consultez le calendrier des Fêtes de Baha Mar.

The Cove Eleuthera annonce des activités festives pour encourager les invités à adopter l'esprit des Fêtes - Décorez les halls à la manière bahamienne à The Cove Eleuthera. La programmation festive comprend des cours de confection de costumes Junkanoo et de mixologie, ainsi que des activités familiales comme des rencontres avec le père Noël et la rédaction de lettres au père Noël. Pour en savoir plus sur les offres de vacances de The Cove Eleuthera, consultez le calendrier des événements de la propriété.

Les Bahamas ont remporté des récompenses prestigieuses lors de l'édition 2023 des prix Adrian de HSMAI - Après une campagne d'un an visant à promouvoir le 50e anniversaire de l'indépendance de la destination en 2023, les Bahamas ont reçu une distinction « Or » pour leurs efforts exceptionnels en matière de relations publiques dans le domaine des voyages décernée par Hospitality Sales & Marketing Association International (HSMAI). La destination a également obtenu des récompenses « Bronze » pour sa campagne int égrée mettant en vedette Cat Island et sa campagne de marketing expérientielle faisant la promotion des efforts de conservation du pays pour leur activation interactive d'Hidden Worlds . Les prix Adrian, qui en sont à leur 67e édition, sont les récompenses les plus importantes et les plus prestigieuses dans le domaine du marketing touristique mondial.

Deux campagnes numériques lancées par les Bahamas ont remporté le prix Platinum Viddy - Les Bahamas ont remporté le prix Platinum Viddy pour leurs campagnes de tourisme numérique intitulées « A Pilot's Perspective » et « Wild, Wild Dolphins », mettant en vedette Andros et Bimini, respectivement.

Le programme People-to-People des Bahamas remporte un prix aux City Nation Place Awards 2023 - Le programme « People-to-People » des Bahamas a remporté un prix au City Nation Place Awards 2023 dans la catégorie « Engagement citoyen ». Menée par le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas, l'initiative est en place depuis près de 50 ans et permet aux voyageurs de créer des liens avec des ambassadeurs des Bahamas afin d'offrir aux visiteurs un aperçu authentique de l'hospitalité et de la culture des Bahamas.

PROMOTIONS ET OFFRES

Pour une liste complète des offres et des forfaits à prix réduit aux Bahamas, visitez www.bahamas.com/deals-packages .

Offres prolongées du Vendredi fou au Grand Isle Resort & Residences - Les voyageurs peuvent profiter d'économies du Vendredi fou en réservant quatre nuits ou plus au Grand Isle Resort & Residences d'ici au 4 décembre 2023, et recevoir un crédit de 400 $ pour le centre de villégiature. Pour réserver votre séjour, vous pouvez utiliser le code promotionnel PKGCYB jusqu'au 8 mars 2024. Des dates d'interdiction s'appliquent.

The Ocean Club, un centre de villégiature Four Seasons, offre une quatrième nuit gratuite - The Ocean Club, un centre de villégiature Four Seasons, offre aux clients une quatrième nuit gratuite lorsqu'ils réservent un séjour de trois nuits pour leur voyage jusqu'au 19 décembre 2024. Le transport aller-retour entre l'aéroport et le centre de villégiature est également inclus. Pour en savoir plus sur les modalités de la promotion, communiquez avec l'équipe de réservation du centre de villégiature au (561) 931-0620.

À PROPOS DES BAHAMAS

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et cayes, ainsi que 16 destinations insulaires uniques. Se trouvant à seulement 80 km au large des côtes de la Floride, les Bahamas offrent aux voyageurs un moyen rapide et facile d'échapper à leur quotidien. En plus de proposer des activités de classe mondiale comme la pêche, la plongée et la navigation de plaisance, cette nation insulaire possède des milliers de kilomètres de plages parmi les plus spectaculaires de la planète que peuvent explorer les familles, les couples et les aventuriers. Découvrez pourquoi « C'est tellement mieux aux Bahamas » en consultant www.bahamas.com , ou suivez-nous sur Facebook , YouTube ou Instagram .

DEMANDES DES MÉDIAS

Anita Johnson-Patty

Ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749567/Bahamas_Logo.jpg

SOURCE The Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation