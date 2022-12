NASSAU, Bahamas, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Le temps des Fêtes est toujours une période merveilleuse pour visiter les Bahamas, mais ce mois de décembre est d'autant plus exceptionnel qu'il marque le retour aux Bahamas des célèbres festivités de Junkanoo, qui se déroulent sur les 16 îles de l'archipel. Les voyageurs pourront y vivre des vacances inoubliables pendant le temps des Fêtes, en profitant de divertissements de calibre mondial et d'offres saisonnières.

NOUVELLES

Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation

Retour triomphal de Junkanoo dans les îles des Bahamas -- Après deux ans d'interruption, Junkanoo, le festival culturel national , fait son retour dans le cadre de festivités qui battront leur plein au centre-ville de Nassau le lendemain de Noël (26 décembre 2022) et le 2 janvier 2023. Junkanoo est un festival culturel qui met à l'honneur le riche patrimoine de la diaspora africaine. Cette tradition haute en couleur témoigne aussi de la force et de la résilience du peuple bahamien. Les visiteurs pourront également profiter des réjouissances à Grand Bahama, Bimini, Eleuthera, Abaco, Long Island, Cat Island, Inagua et Andros.

Le complexe hôtelier Ocean Club Four Seasons organise des événements ultraluxueux pour le temps des Fêtes -- Le complexe hôtelier Ocean Club Four Seasons propose des divertissements de jour comme de nuit à ses clients, qui pourront ainsi profiter du temps des Fêtes dans la pure tradition des îles. La programmation comprend des menus festifs au Martini Bar, des activités gratuites au club pour enfants, des apparitions du père Noël et des spectacles de Junkanoo.

Se sentir chez soi sur les îles Out grâce à The Cove Eleuthera -- Les clients de The Cove Eleuthera pourront profiter à la fois d'un Noël traditionnel et de parfaites vacances sous les tropiques : ils auront des sapins de Noël dans leurs chambres, pourront écouter des chorales de Noël sur la plage autour d'un feu de camp et auront la possibilité de participer aux festivités locales de Junkanoo le lendemain de Noël (26 décembre).

Atlantis Paradise Island annonce de nouveaux restaurants et bars -- Atlantis Paradise Island a annoncé plusieurs ouvertures très attendues de restaurants et de bars en 2023. Le chef étoilé Michael White fera ses débuts dans un complexe hôtelier avec son nouveau restaurant Paranza.

La société d'affrètement de yachts de luxe The Moorings fait son retour aux Abacos - Les voyageurs pourront de nouveau profiter des joies de la capitale nautique des Bahamas à bord d'un yacht. En effet, The Moorings a officiellement repris ses opérations d'affrètement aux Abacos pour la première fois depuis le passage de l'ouragan Dorian en 2019.

Le HERO World Challenge de nouveau à Albany -- Le HERO World Challenge 2022 est de retour cette année. L'événement aura lieu du 28 novembre au 4 décembre au parcours de golf de championnat par 72 d'Albany, aux Bahamas.

Les Bahamas en tête des propositions aux USA Today 10Best Readers' Choice Awards -- Les îles des Bahamas sont nommées à 11 reprises dans les USA Today 10Best Readers' Choice Awards 2023 dans les catégories « Caraïbes », du « Best Caribbean Beach Bar » et du « Best Caribbean Golf Course ». Il est possible de voter jusqu'au 19 décembre.

PROMOTIONS ET OFFRES

Pour une liste complète des offres et des forfaits à prix réduit aux Bahamas, visitez www.bahamas.com/deals-packages .

Célébrez 2023 au Resorts World Bimini -- Prenez un nouveau départ au paradis en portant un toast et profitez d'un week-end de spectacles au Resorts World Bimini . Les forfaits hôteliers sont offerts à partir de 897 $ par personne et comprennent le transport aller-retour, l'hébergement à l'hôtel, le buffet pour les soupers et l'entrée gratuite à Resorts World Bimini Beach.

À PROPOS DES BAHAMAS

Découvrez tout ce que les îles ont à offrir sur le site www.bahamas.com. Suivez-nous également sur Facebook, YouTube ou Instagram pour découvrir pourquoi « C'est tellement mieux aux Bahamas ».

DEMANDES DES MÉDIAS

Anita Johnson-Patty

Ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas

[email protected]

Weber Shandwick

Relations publiques

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749567/Bahamas_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1937524/bmot_beautifuldestinations_aerial_sky_extend.jpg

SOURCE The Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation