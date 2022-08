NASSAU, Bahamas, 3 août 2022 /CNW/ - Les festivités estivales battent leur plein aux Bahamas, où une variété d'expériences inédites, de prestations de célébrités et d'événements divertissants à travers les îles vous attendent. Avant de planifier leur prochaine visite aux Bahamas, les voyageurs devraient prendre connaissance des nombreux événements estivaux amusants et des offres alléchantes.

NOUVELLES

L'aéroport international Lynden Pindling fait état de chiffres liés au tourisme élevés cet été - Les données préliminaires sur le nombre de passagers pour l'été montrent un plus grand achalandage qu'avant la pandémie en 2019. En prévision des mois à venir qui seront plus occupés, l' aéroport international Lynden Pindling de Nassau invite les voyageurs à arriver de 3 à 3 heures et demie avant l'heure de départ prévue pour leur vol international.

Célébrez la culture bahamienne pendant le festival d'été de Goombay - Le festival d'été de Goombay , qui a lieu chaque année aux Bahamas, se déroulera en août sur 12 îles, dont Andros, Long Island et Eleuthera.

Faites du camping de luxe sous les étoiles à Atlantis Paradise Island - La nouvelle aventure de camping et d'expériences en milieu marin d'Atlantis Paradise Island permet aux visiteurs de dormir dans des tentes de luxe sur la plage tout en côtoyant la vie marine lors d'expériences exclusives, comme le kayak avec les dauphins et la plongée avec tuba au crépuscule.

Profitez du nouveau partenariat entre Baha Mar et le rhum SelvaRey de Bruno Mars -- Baha Mar célébrera son nouveau partenariat avec le rhum SelvaRey, une nouvelle marque d'alcool détenue par Bruno Mars, avec une fête pour la fin de semaine de la fête du Travail au SLS Baha Mar du 1er au 4 septembre 2022. Les billets pour assister aux spectacles de Bruno Mars et d'Anderson .Paak sont en vente dès maintenant .

Les Bahamas figurent sur la liste des « World's Best Awards » de 2022 de Travel + Leisure - Les Bahamas ont été bien représentés dans les « World's Best Awards » de 2022 de Travel + Leisure, les Exumas, Harbour Island et Eleuthera figurant toutes sur la liste des « 25 meilleures îles des Caraïbes, des Bermudes et des Bahamas ».

La marina Hurricane Hole Superyacht rouvre ses portes - Après une reconstruction complète, la marina Hurricane Hole Superyacht sur Paradise Island a officiellement rouvert ses portes. Elle dispose de plus de 6 000 pieds de cales, de pontons en béton et d'une zone d'évitage de 240 pieds pouvant satisfaire même aux super yachts les plus luxueux.

PROMOTIONS ET OFFRES

Pour une liste complète des offres et des forfaits à prix réduit pour les Bahamas, visitez www.bahamas.com/deals-packages .

Restez plus longtemps et économisez plus au Peace & Plenty Resort - Le Peace & Plenty Resort, dans les îles Exumas, offre aux clients une réduction de 15 % sur leur séjour lorsqu'ils réservent pour cinq nuits ou plus. L'offre est valide pour les voyages effectués avant le 30 septembre 2022.

Explorez Eleuthera avec The Cove Eleuthera - Le centre de villégiature The Cove Eleuthera, récemment rénové, propose aux clients qui réservent un séjour d'au moins trois nuits un forfait unique leur permettant de se laisser imprégner par la beauté de l'île. Le forfait comprend une visite guidée de l'île d'une demi-journée, un crédit de 200 $ au centre de villégiature et un pique-nique préparé par un chef pour deux personnes. Le tarif des chambres s'applique.

À PROPOS DES BAHAMAS

Explorez tout ce que les îles ont à offrir sur le site www.bahamas.com ou sur Facebook , YouTube ou Instagram pour découvrir pourquoi « C'est tellement mieux aux Bahamas ».

DEMANDES DES MÉDIAS

