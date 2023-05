Quo Beauty lance sa collection inspirée de la Fierté célébrant l'amour et l'inclusion

En collaboration avec Pflag Canada, la nouvelle collection Fierté de Quo Beauty aide à fournir du soutien par les pairs et à encourager une plus grande ouverture de la société envers les réalités 2SLGBTQIA+

MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - Encore cette année, Pharmaprix dévoile sa nouvelle collection Fierté de Quo BeautyMD pour marquer le Mois de la Fierté. Cette collection offerte en édition limitée propose près de 60 produits et accessoires de beauté audacieux et colorés, créés pour inspirer des looks éclatants et célébrer la communauté 2SLGBTQIA+.

Quo Beauty (Groupe CNW/Shoppers Drug Mart)

« Le Mois de la Fierté est une occasion de célébrer et soutenir la communauté », déclare Kelly Jessop, vice-présidente principale, Mise en marché, PharmaprixMD. « Ces nouveaux produits Quo Beauty sont colorés et novateurs, et la collection contribue de façon significative à la communauté grâce à notre don à l'organisme Pflag Canada. Nous avons puisé notre inspiration dans la créativité de nos clients lorsqu'ils célèbrent la Fierté, et nous sommes convaincus que tous adoreront cette collection. »

En soutien à la cause, Pharmaprix versera 10 % des ventes de la collection Fierté de Quo Beauty à Pflag Canada, jusqu'à concurrence d'une contribution de 25 000 $. De plus, grâce à un don supplémentaire de 20 000 $, le détaillant soutiendra 60 organismes locaux dévoués à la communauté 2SLGBTQIA+, en offrant des ressources et des services via des programmes de sensibilisation et d'éducation.

« La diversité et l'inclusion sont au cœur de la marque Quo Beauty alors que nous développons des produits pour l'ensemble de nos clients », poursuit Kelly Jessop. « Offrir des produits de haute qualité à un prix abordable est plus important que jamais, et notre collection Fierté de Quo Beauty ne fera pas exception. Nous sommes impatients de voir comment nos consommateurs vont célébrer cette année. »

La collection propose une gamme de brillants à lèvres aux couleurs vives, de fards à paupières, de faux cils, de timbres ligneurs, d'autocollants pour sourcils, de vernis à ongles et d'accessoires, y compris des pinces à cheveux, des serre-têtes, des lunettes de soleil et bien plus encore.

La collection Fierté de Quo Beauty est offerte en pharmacie et en ligne jusqu'à épuisement des stocks. La gamme de maquillage est végétalienne, sans cruauté et certifiée PETA, tout en privilégiant un emballage minimal.

À propos de Pharmaprix

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les 1 350 et quelques établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec).

